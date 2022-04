Marica Pellegrinelli ufficializza la storia con William Djoko: le prime foto social

Un party 'al bacio'. All'evento milanese di un noto brand d'abbigliamento, Marica Pellegrinelli è arrivata in compagnia del fidanzato William Djoko e non si sono lasciati un attimo, tra baci, carezze e sguardi complici. E' la prima volta che la coppia si fa vedere insieme in un'occasione pubblica, tanto valeva allora prendere due piccioni con una fava e uscire allo scoperto anche sui social.

La modella condivide tra le storie Iinstagram alcune immagini in cui è radiosa tra le braccia del compagno e lo mostra orgogliosa davanti ai flash dei fotografi. I due sono innamoratissimi, su questo non c'è dubbio, e dopo la separazione da Eros Ramazzotti - che pare veda di buon occhio la loro relazione - e la breve relazione con Charley Vezza, la modella sembra voler fare sul serio. Per il momento non vivono ancora insieme e spesso lui, dj e producer, è fuori per impegni di lavoro, ma come possono corrono l'uno dall'altra. Si sono conosciuti la scorsa estate a Ibiza e sembra sia stato un vero colpo di fulmine che nel giro di pochi mesi si è trasformato in qualcosa di molto più serio, tanto che Djoko ha conosciuto quasi subito Raffaela Maria e Gabrio Tullio, i due figli che Marica Pellegrinelli ha avuto da Eros.

Chi è William Djoko

Non si sa molto di William Djoko, deejay e producer di fama internazionale ma molto riservato sulla sua vita privata. Padre camerunense e madre olandese-ucraina, il musicista ha un passato da ballerino di salsa. Oggi è anche produttore musicale di genere house: ha fondato la band Jason & the Argonauts e nel 2008 ha iniziato la carriera da solista con l'album Hard Loving.