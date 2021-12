Marina La Rosa si è separata dal marito: "Ero arrivata a pesare 47 chili, ho detto basta"

Marina La Rosa si è separata dal marito Guido Bellitti, avvocato sposato dieci anni fa e padre dei suoi due figli, Gabriele e Renato. Dopo le indiscrezioni circolate tempo fa su un rapporto ormai in crisi, oggi la 44enne divenuta popolare come concorrente della prima storica edizione del Grande Fratello, ha confermato la fine del suo matrimonio al settimanale Chi. “Quelle persone che in quest’ultimo anno mi hanno criticata, giudicata e sottolineato quanto fossi dimagrita mi hanno strappato un sorriso perché loro evidentemente l’inferno non lo hanno mai attraversato”, ha confidato Marina, spiegando come sia stato anche il suo corpo a lanciarle un segnale: “Ero arrivata a 47 chili e mi sono detta ‘Basta!’”.

L’ex concorrente del GF ha anche aggiunto come la difficoltà più grande sia stata riconoscere che ormai il rapporto non poteva più essere salvato e comunicarlo: “La nostra crisi, in fondo, durava già da un paio d’anni”.

La parola fine al matrimonio lungo dieci anni è arrivata la scorsa estate, senza grandi struggimenti: “La tragedia sarebbe stata continuare a vivere nella maniera sbagliata, sia per noi, sia per i nostri figli” ha detto riferendosi ai suoi bambini di 10 e 12 anni che comunque, anche grazie alla serenità dei genitori, si sono adattati in fretta alla nuova situazione famigliare.

Marina La Rosa e il dolore per la fine del matrimonio

Una decisione a lungo meditata, presa poi consapevolmente ma non per questo meno dolorosa: Marina La Rosa ha ammesso di soffrire molto per la fine del suo matrimonio, soprattutto perché quel rapporto era legato a tanti progetti. “Il problema non è riconducibile solo alla fine dell’amore di per sé, ma al veder naufragare tutte le proiezioni. Per molto tempo ho pensato che la mia vita sarebbe andata in un certo modo, ora la realtà vira da un’altra parte” ha aggiunto ancora, convinta che per il momento la sua vita sentimentale resti tale, senza nuove storie da cominciare anche per via di “una considerazione troppo bassa dell’uomo di oggi”.

Marina La Rosa e Guido Bellitti si sono sposati nel 2010 a Teano. I fiori d’arancio sono arrivati dopo un fidanzamento lungo cinque anni.