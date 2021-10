Marracash rompe il silenzio sulla nuova fiamma (con Elodie è finita)

Sono giorni che si rincorrono le voci di rottura tra Elodie e Marracash, ma i rumors parlano anche di nuovi flirt per entrambi. Mentre la cantante è stata pizzicata a Milano in dolce compagnia di Davide Rossi, modello e marketing manager di Milano, al raper è stato affibbiato un certo feeling con un'altra collega. Rosmy, ultima erede dei Trichitella, famiglia di musicisti noti per aver portato a New York e Parigi la storica tradizione dell'arpa Viggianese.

Stanco, ma a giudicare dai toni anche divertito dal gossip, Marracash rompe il silenzio e commenta su Twitter: "Ma chi ca*** è questa? Ma chi l'ha mai vista?", mettendo a corredo grasse risate e facendo ridere anche i suoi fan. Insomma, una relazione che non avrebbe alcun fondamento, al contrario dell'addio a Elodie, che invece il cantante continua a non commentare. Chi tace acconsente? Così pare.

La crisi tra Elodie e Marracash

Poche settimane fa Elodie aveva apertamente parlato della crisi di coppia con Marracash sulle pagine di Vanity Fair, definendo la loro storia d'amore "stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d'amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi". L'ultima foto social di coppia risale al 4 giugno scorso.