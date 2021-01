Matilde Brandi dopo l'addio del compagno: "Al primo posto c'è sempre l'amore"

Incassato il colpo, Matilde Brandi prova a rialzarsi. La showgirl è stata lasciata dal compagno, Marco Costantini, dopo 16 anni e nonostante la crisi tra loro fosse nell'aria già da diverso tempo - come aveva fatto sapere nella Casa del Grande Fratello Vip - la decisione di mettere un punto è stata una doccia gelata per lei, soprattutto dopo aver scoperto che lui frequentava già un'altra donna mentre lei era al reality.

Nonostante la delusione e il dolore per la fine di un amore così importante, Matilde continua a guardare avanti con positività, come scrive nell'ultimo post su Instagram: "Al primo posto c'è sempre L'amore! L'amore per un uomo per i figli per gli amici per la vita! Sotto ogni forma". Certamente Sofia e Aurora, le sue gemelle, sono fondamentali per lei in questo momento difficile, ma anche l'affetto degli amici e dei tanti fan è importante. E poi, chissà, magari arriverà anche un nuovo amore, se lei - come scrive - non chiuderà la porta.

Il post di Matilde Brandi

Matilde Brandi lasciata per un'altra donna

Qualche giorno dopo aver annunciato la fine della sua lunga relazione con Marco Costantini, Matilde Brandi si è sfogata sui social perché aveva appena saputo che dietro la decisione del compagno c'era un'altra donna. "Metto questo post prima che esca la mia intervista domani per rassicurare tutti che sto bene e che nella vita ognuno di noi si assume le proprie responsabilità - aveva scritto - Io lo faccio sempre e ho sempre rispettato le donne! Non possiamo sempre credere a tutto quello che ci raccontano gli uomini! Io ero nella casa entrata con un compagno e sono uscita che già frequentava qualcuna altra io mi vergognerei se fossi quella donna punto! Ma anche se fossi in lui. Detto questo sono felice perché so che non mi merita! E per fortuna i nostri amici di una vita sanno". Matilde Brandi e Marco Costantini, commercialista, fanno coppia dal 2004 e due anni dopo sono diventati genitori delle gemelle Sofia e Aurora.