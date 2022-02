Matilde Gioli racconta l'amore per Alessandro: "Lo conobbi mesi fa, oggi siamo un duo carico di cuore, sesso e risate"

Matilde Gioli è pazza d'amore per Alessandro Marcucci, l'istruttore di equitazione conosciuto mesi fa a Roma durante una pausa dalle riprese di Doc e dal quale oggi è inseparabile. L'attrice milanese è pronta a trasferirsi nella Capitale per andare a vivere con lui e poche ore fa su Instagram ha scritto una dichiarazione d'amore bomba, in cui per la prima volta racconta come è nato tutto: "E' andata così. Mesi fa conobbi un ragazzo, un uomo. Notai subito le leggere occhiaie sotto i suoi occhi, pensai immediatamente che quegli occhi e quelle leggere occhiaie fossero la cosa più sexy e affascinante che avessi mai visto ma cercai di tenere a freno quel frastuono improvviso che sentivo nella pancia e nelle viscere".

Non è passato molto da quel primo incontro: "Mano a mano che il tempo passava altri maledetti dettagli di quel ragazzo, di quell'uomo, tornarono ad agguantare la mia attenzione e il mio sguardo, che diventava sempre più curioso e in qualche modo disturbato dal potere disarmante che quell'individuo esercitava a sua insaputa su di me - si legge nel lungo post -. Le sue mani, la sua voce, il modo in cui camminava, il suo dannato sorriso e la magia che creava appena entrava in una stanza con altre persone. Quei dettagli iniziarono a popolare i miei sogni rendendo impossibile qualsiasi altro argomento nei miei momenti onirici solitamente carichi di storie fantasie e immaginazioni. Dopo i primi dialoghi e i primi contatti con quel ragazzo, con quell'uomo mi fu chiaro che era fregata, fottuta, andata, persa e perduta. Mi accorsi di amarlo come mai avevo amato qualcuno o qualcosa". Poi la magia: "La fortuna, il caso o non so cosa ha voluto che mi volesse anche lui, che mi accettasse nella sua vita e che mi permettesse di dargli il mio amore dandone altrettanto a me. Oggi siamo un duo bizzarro e carico di roba: energia, sport, animali, cibo, dolcezza, rabbia, sesso, pelle, orgoglio, cuore, risate soffocanti e amore a palate - scrive ancora l'attrice -. Oggi sento di avere ricevuto un regalo nell'incontrare quel ragazzo, quell'uomo. Sento la forza della vita che mi scorre nel sistema vascolare come un fiume sotterraneo. Sento un’energia interiore che nutre le mie potenzialità, le risveglia, le fa crescere. Sento per questo ragazzo, quest'uomo un amore assoluto e non relativo, mi sento libera dalla paura e dalle illusioni ora che lui è con me. E niente volevo dirlo a gran voce. Ti amo Alessandro". Una dichiarazione che fa il pieno di like e raccoglie i commenti di amici e colleghi che fanno il tifo per la nuova coppia.

Il post di Matilde Gioli

Chi è Alessandro Marcucci, il compagno di Matilde Gioli

Alessandro Marcucci, compagno di Matilde Gioli, è un istruttore di equitazione. Romano, ha conquistato l'attrice durante una passeggiata a cavallo, come ha raccontato lei: "Stavo girando Doc a Roma. Un sabato mattina ho digitato su Google 'Passeggiate a cavallo Roma' e ho trovato il numero di telefono di Alessandro. Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. E' un po' quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c'era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi". Sul profilo Instagram di Matilde Gioli ci sono alcune loro foto, il ritratto della felicità.