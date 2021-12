Nozze da sogno per Guenda Goria e fidanzato: le foto in riva al mare

Guenda Goria ha sposato con rito domenicano il suo Mirko, a mostrare le immagini della promessa in riva al mare e al tramonto è il settimanale Chi. La cerimonia è stata celebrata pochi giorni fa a Santo Domingo, per la precisione a Bayahibe. La scelta del luogo non è casuale, Mirko ha organizzato tutto, per Guenda è stata una sorpresa: "Mi ha portata in spiaggia, mi ha fatto provare dei vestiti bianchi e mentre partiva la nostra canzone Dal Verde di Calcutta mi ha sussurrato fidati di me. In pochi minuti eravamo all'altare a prometterci amore eterno". Alla promessa di matrimonio hanno partecipato dei testimoni che hanno firmato, insieme agli "sposi", il certificato d'unione (non ha valenza in Italia), a seguire una bella fetta di torta per tutti.

I progetti per il futuro di Guenda Goria

La data delle nozze italiane ancora non è stata decisa, ma Guenda ha svelato che vorrebbe sposarsi a Natale del prossimo anno. Le cerimonie saranno due "una a Luino, sul lago Maggiore, dove c'è il castello Ruta di mia madre, e una Mazara del Vallo dove è nato Mirko".

Il matrimonio sarà in chiesa e alla domanda se già si vede mamma Guenda risponde con grande entusiasmo Sì e poi confida particolari intimi della sua vita: "Dopo avere subito un intervento per un'endometriosi, ho ripreso piano piano a sognare. Ma prima ho dovuto ricominciare ad amare e ad amarmi. Anche facendo l'amore, l'intervento è stato molto invasivo". Goria sogna di diventare mamma di una bambina e rivela di aver già scelto anche il nome "Carla", che era della sua amata nonna.

Immancabile la domadna su Alex Belli e Delia Duran, grandi amici della coppia, ma Goria rimane sul vago e conferma che l'amicizia e la stima non cambiano in base a cosa succede nella Casa, lei e il futuro marito hanno criticato Belli e gli hanno rimproverato gli errori che hanno fatto soffrire Delia. Su Soleil è più dura "Soleil da formidabile giocatrice, ora si ritrova con il cerino in mano. Ma resto convinta che, in quanto giocatrice, si riprenderà velocemente. Secondo me vincerà lei il Gf Vip, anche se io tifo per Bortuzzo".

Non resta altro che aspettare le foto del matrimonio il prossimo anno.

Foto dal settimanale Chi