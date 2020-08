Melissa Satta sulla crisi superata con Boateng: “I mariti non si cambiano come un ferro da stiro”

Un anno fa le cronache rosa raccontavano della crisi coniugale superata da Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Oggi la coppia è più forte e solida che mai grazie all’amore che li ha sempre tenuti uniti e a un impegno, a una costanza di cui la modella sarda è tornata a parlare in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia.

“Non si possono cambiare i mariti come si cambia un ferro da stiro che, quando si rompe, ne compri uno nuovo”, ha affermato la showgirl entrando nel dettaglio delle dinamiche di coppia che, sebbene provate da qualche divergenza, sono tornate alla serenità di un tempo: “C’erano state divergenze, poi abbiamo deciso di darci una seconda possibilità. Non è facile stare insieme, ma non è facile nemmeno stare da soli, né conoscere un’altra persona e ricominciare. Alla fine le relazioni hanno tutte lo stesso copione di alti a bassi. Non esiste il matrimonio perfetto”.

Consapevole dei sacrifici necessari per tenere saldo un rapporto, Melissa ha riflettuto su come sia difficile tenere in piedi una famiglia: “E’ un lavoro e richiede molta pazienza. Purtroppo oggi siamo tutti più consumisti ed egoisti, non abbiamo lo spirito di sacrificio che avevano le nostre madri e le nostre nonne”, ha osservato. E lei di rinunce ne ha fatte proprio in nome della famiglia: “Ho rinunciato a qualche lavoro, perso qualche opportunità perché non ero al posto giusto al momento giusto. Ho vissuto per due anni a Dusseldorf, ho studiato il tedesco, ho abitato poi a Francoforte, poi in Spagna per seguire lui. Capisco e condivido il continuo bisogno di sfide e stimoli perché sono così anche io”.

Melissa Satta: “Per me il matrimonio è una cosa seria”

Oggi il rapporto tra Melissa Satta e Kevin Boateng è più forte che mai, anche grazie alle rispettive famiglie che sono state loro vicino in un momento molto particolare: “Sì, perché per me il matrimonio è una cosa seria (…) Le nostre famiglie e alcuni amici stretti ci hanno consigliati e fatto riflettere. Io ho messo da parte i miei rancori. Adesso va tutto bene”.

Nei progetti della coppia anche quello di dare un fratellino o una sorellina al figlio Maddox: “Ancora non abbiamo programmato un altro bambino, almeno non per questa estate! Ma lo desideriamo perché non vorrei che Maddox rimanesse figlio unico: ho due fratelli ed è bello condividere”, aveva confidato tempo fa. E, vista la serenità della famiglia, le premesse per allargarla ci sono tutte!