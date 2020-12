Melissa Satta e Boateng si separano: "Così abbiamo deciso di lasciarci"

Le voci si rincorrevano da settimane, ma adesso è arrivata la conferma dei diretti interessati. Melissa Satta e Kevin Boateng si separano dopo 4 anni di matrimonio (e 5 di fidanzamento). Erano tornati insieme un anno fa dopo una forte crisi che li aveva allontanati per qualche tempo, ma da diversi non si vedevano più insieme.

Melissa Satta e Boateng si separano: il messaggio

L'annuncio su Instagram, dove entrambi hanno condiviso una foto (chiudendo i commenti dei follower) che li ritrae sorridenti insieme al figlio Maddox, nato nel 2014: "Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione - si legge nel post - nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox". L'ex velina, però, aggiunge una frase importante per Boateng: "Grazie per questi 9 anni e per il regalo più bello... Maddox". Il bambino vive con la mamma a Milano, ma resterà vicino anche al papà che ora gioca con il Monza.

Sotto l'annuncio di Melissa Satta e Kevin Boateng

Melissa Satta e Kevin Boateng, fatale l'ultima crisi

Dopo il ritorno di fiamma dello scorso inverno, Melissa Satta e Kevin Boateng sono piombati in una nuova crisi, stavolta, a quanto pare, insormontabile. Ignoti i motivi, ma i due non sono più riusciti a superare certe spaccature all'interno della coppia, al punto di voler mettere fine alla loro lunga storia d'amore. Era stata la showgirl ad annunciare il ritorno insieme durante un'intervista a Verissimo. "Un momento di distacco può servire per riordinare le idee. La cosa importante è risolvere il problema e capire se si può andare avanti" aveva spiegato, e ancora: "La fine del matrimonio l'ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio. I giovani di oggi devono riflettere sull’importanza di tenere unita la famiglia. Stare insieme è un sacrificio e un compromesso".