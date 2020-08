Michela Quattrociocche esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: le foto e i video sui social

Dopo le indiscrezioni e le foto pubblicate a supporto di un nuovo capitolo sentimentale, Michela Quattrociocche esce allo scoperto con Giovanni Naldi, imprenditore romano a cui è legata da quando è finito il matrimonio con il calciatore Alberto Aquilani.

A ufficializzare il rapporto sono le storie pubblicate su Instagram dalla coppia, in questi giorni in vacanza insieme a Sant'Agata sui Due Golfi e a Positano: i volti sorridenti e i brevi filmati che riprendono gli scorci bellissimi di un panorama mozzafiato arrivano così a dimostrazione di un amore che ormai non ha più motivo di essere nascosto.

La storia d’amore tra Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi

Giovanni Naldi è rampollo di una nota famiglia di albergatori, proprietari di diverse strutture di lusso in tutto il mondo tra cui l’hotel Parco dei Principi di Roma. E pare proprio che sia stata la palestra sita nel noto albergo romano il luogo del primo incontro tra i due. In un primo momento Michela Quattrociocche e l’imprenditore hanno vissuto la loro conoscenza al riparo dai riflettori, accesi sull’attrice di ‘Scusa se ti chiamo amore’ dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Aquilani. "Sono felice ma non posso parlare della mia vita privata", aveva dichiarato lei al settimanale Chi che aveva pubblicato le prime foto con il nuovo compagno. Ora, però, i tempi sono maturi per vivere pienamente una storia d’amore sbocciata in seguito all’addio all’ex marito da cui ha avuto due figlie, Aurora e Diamante.