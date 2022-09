L'indizio che suggerisce che Michelle e Tomaso ci stanno riprovando

Un’estate piena di colpi di scena per Michelle Hunziker. Pare che la conduttrice svizzera abbia concluso la fugace relazione con Giovanni Angiolini perché sarebbe intenzionata a tornare con Tomaso Trussardi, padre delle sue figlie Sole e Celeste, secondo quanto riferito dal settimanale “Chi”. Ci sarebbe proprio la volontà di far pace con l’ex marito dietro la rottura con il bel medico sardo, con cui la passione era incontenibile.

Tomaso fa dietro- ront

Tuttavia per l’imprenditore bergamasco nulla da fare, sono stati troppi i bocconi amari da mandar giù. Prima il bacio in diretta tv tra Michelle e l'ex marito Eros Ramazzotti, poi l'arrivo di un nuovo compagno nella vita dell'ex. Insomma, prima di riaprire le braccia e valutare eventuali ritorni di fiamma Tomaso vorrebbe vederci chiaro. Del resto anche lui non se la passa male, e pare sia corteggiatissimo. Prima gli è stato attribuito un flirt con Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Petrelli, ed ora con l'imprenditrice inglese Ruzwana Bashir, con cui la complicità è lampante.

Gli indizi del riavvicinamento

Ma Michelle non si scoraggia e sarebbe disposta a tutto per riconquistare il suo Tomaso. Pare infatti che a riprova del suo amore la conduttrice svizzera abbia rimesso al dito la fede nuziale, come notato su Instagram. Non solo, un altro indizio lascia trasparire che tra la Hunziker e Trussardi sia tornato il sereno. Nella nuova casa di Michelle è infatti comparso da qualche giorno Odino, il levriero di famiglia che è andato al rampollo della maison bergamasca dopo la separazione con la moglie. Il cucciolo è apparso nelle stories Instagram con Michelle ed i suoi cagnolini, Leone, un barboncino e Lilli junior, una chihuahua adottata dalla presentatrice questa estate.

Che insieme ad Odino anche Tomaso abbia fatto ritorno a casa? Il dubbio sovviene, oppure può darsi che la showgirl abbia fatto semplicemente un piacere all’ex marito tenendogli il cagnolino mentre lui è impegnato a lavoro. In ognuna delle ipotesi tra Michelle e Tomaso i rapporti appaiono ormai distesi, e chissà che grazie allo zampino di Odino non torneranno finalmente insieme.