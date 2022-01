"Michelle Hunziker in crisi col marito", ma lei racconta altro

A nulla è servito il lungo articolo sul settimanale Chi, le voci sulla presunta crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non accennano a diminuire. Il casus belli, che ha portato alle speculazioni, è stato il viaggio in montagna durante le feste natalizie. Hunziker era lì con le figlie più piccole, Sole e Celeste e con la grande amica Serena Autieri, Trussardi grande assente, avrebbe raggiunto la famiglia solo per Capodanno. Tomaso potrebbe essere stato assente per motivi di lavoro, oppure personali, questo non è dato saperlo...

Nessuno dei due ha smentito o confermato, ma questo lo sappiamo bene non conta molto: neanche Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno parlato della loro rottura, anche se ormai è ufficiale che non stiano più insieme, viste le foto della modella e imprenditrice con Stefano De Martino.

Michelle Hunziker e la sua famiglia allargata

Nell'intervista a Chi la conduttrice ha parlato della sua famiglia, del rapporto con Eros Ramazzotti e anche della figlia Aurora. Non ha accennato a crisi o a situazioni spiacevoli, anzi ha ritratto il quadretto di una famiglia allargata ma felice, ed ha anche confidato che in passato erano stati contattati per realizzare una serie tv sulla loro vita in stile Ferragnez, magari il nome sarebbe potuto essere The Hunzardi (crasi tra Hunziker e Trussardi). "In realtà ce lo hanno chiesto tantissimi anni fa, ma noi non abbiamo, come dire, questa dimestichezza. Trovo sia molto divertente la serie che hanno fatto loro, ma non è da tutti stare davanti alla telecamera 24 ore su 24. E una cosa così o la fai mettendoci tutto, altrimenti è finita" queste le parole della conduttrice. "Loro sono stati molto bravi, noi non abbiamo questa natura. Io poi magari sono abituata, ma Tomaso no", in effetti passare settimane in compagnia di una troupe televisiva non deve essere semplice e in questo modo le dinaniche familiari diventano al 100% di dominio pubblico.

Trussardi è della stessa opinione: "Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto un percorso coerente con la loro storia: sono i nuovi Kardashian italiani" aveva dichiarato a Libero Quotidiano "Noi non siamo quella cosa lì".