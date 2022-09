Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: addio sui social per riavvicinarsi a Tomaso Trussardi

Li avevamo lasciati così Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini e dopo la fine della loro passione estiva. La conduttrice svizzera tutta dedita al lavoro e la famiglia, pronta a riconquistare l’ex marito Tomaso Trussardi. Il

bel medico invece non sembrava aver preso di buon grado la rottura repentina dalla 46enne dopo un’estate di passione. Angiolini si è allora buttato sui social, prima mostrando il fisico scultoreo che gli è valso il titolo di “medico più bello d’Italia” e poi lasciando messaggi sibillini all’ex fidanzata. Giovanni proprio qualche giorno fa aveva postato una struggente canzone che parlava di un amore ormai finito e di promesse infrante, e poi un’intervista a Giorgio Armani in cui lo stilista parla dell’importanza dell’amore.

La reazione di Michelle

Dei chiari messaggi via social a Michelle, la cui risposta non si è fatta attendere. Niente ritorno di fiamma, come pare sperasse Angiolini. La showgirl ha defollowato l’ex, e così anche al medico sardo non è toccato altro che dal seguito al gesto, togliendo a sua volta il “segui” alla Hunziker. Insomma niente più follow, niente più speranze per Giovanni.Un piccolo segnale che va a sommarsi ai tanti indizi che suggerirebbero che Michelle stia facendo di tutto per tornare con l’ex marito Tomaso Trussardi.

Il riavvicinamento con Trussardi

Prima la conduttrice ha rimesso la fede nuziale al dito, come notato su Instagram. Poi a casa della Hunziker è ricomparso Odino, il levriero di famiglia che è andato al rampollo della maison bergamasca dopo la separazione con la moglie. Che insieme al cagnolino anche Tomaso abbia fatto ritorno dalla conduttrice? Insomma Michelle pare le stia tentando tutte per riconquistare Trussardi. Del resto gli ingredienti che lasciano intendere che la 46enne stia lavorando alacremente per servire all’imprenditore una saporita minestra riscaldata ci sono tutti. Il gesto di defolloware Angiolini non sarebbe che l’ennesimo messaggio inviato a Tomaso da Michelle per lasciar intendere che fa sul serio.