Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: ecco perché è finita

Questa l?estate della fine degli amori. Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti anche Michelle Hunziker e il nuovo compagno Giovanni Angiolini si sono detti addio. I due avevano fatto sognare con le loro bollenti effusioni in terra sarda, eppure la coppia non è sopravvissuta ad agosto. Ad annunciare la fine della relazione durata 5 mesi è stato il settimanale Chi. ?Sono contenta di aver sbagliato perché solo così puoi andare avanti?, aveva dichiarato la conduttrice al magazine diretto da Alfonso Signorini. Sulla fine della love story nessuna recriminazione tra i due, come rivelato da un insider alla testata di gossip: ?Certe conoscenze come nascono finiscono, non c'è un motivo particolare?.

La versione di Roberto Alessi

A tanti però, visto il fuoco tra i due, questa versione dei fatti non ha convinto. A tentare di rispondere alla curiosità degli amanti del gossip ha provato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ospite Morning News, ha dato un?altra versione dei fatti. Come il giornalista ha riferito nel programma condotto da Simona Branchetti dietro l?allontanamento della coppia ci sarebbero le due vite totalmente diverse, oltre che gli impegni di lavoro. La Hunziker, 46 anni, mamma di tre ragazze, oltre che un?infaticabile volto televisivo è anche un?imprenditrice con il suo brand Goovi. Diversamente il bel medico, 41 anni, non ha figli ed piuttosto preso dalla sua carriera. ?Lei splendida, lui doppia laurea, visto che è diventato chirurgo estetico, per cui in casa fa anche comodo, ti pare? Detto questo, è difficile perché lui sta investendo molto sulla sua carriera: ha uno studio a Milano, una Roma e uno in Sardegna, dove viveva. Lei è una donna molto impegnata, è anche manager oltre che showgirl?, ha spiegato Alessi nel programma mattutino di Canale 5.

Questione di priorità

Secondo Roberto Alessi, Michelle avrebbe fatto un passo indietro, specie per le figlie minori, Sole e Celeste, avute dall'ex marito Tomaso Trussardi, che rimangono la sua priorità: ?Lei me lo aveva anche detto che in questo momento della sua vita, dopo la separazione da Tomaso Trussardi, ha fatto di tutto per proteggere le sue piccoline, per cui è un momento molto delicato. Questa è una mia interpretazione, ma una mamma a volte fa un passo indietro per i figli?. Nel frattempo si parla di un riavvicinamento tra la conduttrice svizzera e lo storico ex, Eros Ramazzotti, ma secondo il giornalista di gossip l?affaire è impraticabile: ?La ministra riscaldata è buonissima, ma dopo vent?anni comincia a essere un po? acida?.