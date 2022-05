Michelle e Giovanni: le foto della notte al Moulin Rouge

Michelle Hunziker è stata nuovamente paparazzata, dal settimanale Chi, in compagnia di Giovanni Angiolini. Per un weekend d'amore hanno scelto Parigi, quale meta migliore per concedersi momenti di romanticismo. La relazione di Michelle con Giovanni arriva dopo la separazione da Tomaso Trussardi. Il sogno dei loro fan di rivederli insieme rimarrà solo un sogno, adesso tra i due c'è un rapporto amichevole, soprattutto per le figlie. Il loro è stato un amore importante, si sono aiutati a vicenda nelle difficoltà, ma anche i grandi amori finiscono e adesso Michelle ha trovato conforto tra le braccia protettive del medico chirurgo.

Dopo numerosi incontri mordi e fuggi la coppia ha deciso di concedersi un weekend romantico a Parigi. La Tour Eiffel, lo champagne e perché no anche una serata al Moulin Rouge per assistere ad uno spettacolo. E così tra baci, abbracci e selfie la coppia sembra più unita che mai. Dopo il venerdì e il sabato passati insieme, Michelle è tornata a Milano per trascorrere la festa della mamma con le figlie. La relazione tra i due sembra andare a gonfie vele, al momento la conduttrice non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla nuova love story e chissà se le presentazioni in famiglia, magari con Aurora, la sua figlia più grande, siano già state fatte.

Foto dal settimanale Chi