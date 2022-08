Michelle Hunziker vola a Parigi con le figlie per dimenticare Giovanni Angiolini

Questa è l’estate della fine degli amori. Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti anche Michelle Hunziker e il nuovo compagno Giovanni Angiolini si sono detti addio.

L’addio tra la Hunziker e Angiolini

I due avevano fatto sognare con le loro bollenti effusioni in terra sarda, eppure la coppia non è sopravvissuta ad agosto. Ad annunciare la fine della relazione durata 5 mesi è stato il settimanale Chi. “Sono contenta di aver sbagliato perché solo così puoi andare avanti”, aveva dichiarato la conduttrice al magazine diretto da Alfonso Signorini. Sulla fine della love story nessuna recriminazione tra i due, come rivelato da un insider alla testata di gossip: “Certe conoscenze come nascono finiscono, non c'è un motivo particolare”. Intanto dopo un’estate passata fissa in Sardegna, terra natale del bel medico, la Hunziker ha fatto ritorno nella sua Milano. Qui ha riabbracciato le figlie minori Sole e Celeste, avute dall’ex marito Tomaso Trussardi. Dopo aver trascorso parte delle vacanze nell’isola con la mamma, dove hanno avuto modo di conoscere anche Angiolini, le piccole sono state affidate al papà. Con l’imprenditore bergamasco le bambine hanno passato qualche giorno nel parco divertimenti Gardeland, come documentato da Trussardi su Instagram.

Michelle e le figlie verso Disneyland

E i parchi divertimenti devono piacere molto a Sole e Celeste, tanto che mamma Michelle appena riprese le piccole ha deciso di sorprenderle con un inaspettato viaggio. La presentatrice ha pubblicato dei simpatici video in cui mette alla prova le bambine, cercando di far indovinare loro la meta del soggiorno a sorpresa: “Allora, bimbe. Primo indizio della giornata. La città in cui andremo è composta da sei lettere e dentro c’è la lettera R”, ha così esordito la Hunziker, riprendendosi in macchina. “Visto che state impazzendo: sono poche ore di volo. Poche poche. E in questa città fanno molto bene un piatto famoso che mangiava un topolino in un cartone”, ha spiegato, riferendosi alla ratatouille, piatto tipico francese. Già la destinazione scelta da Michelle è proprio Parigi. Una volta in aereo le bambine difronte alla presenza di molti francesi a bordo capiscono che la meta è la capitale francese: “Mi hanno sgamato”, commenta ironica Michelle. La conduttrice appena atterrate rivela alle bimbe che la destinazione non sarà proprio il centro città. “Avete capito dove stiamo andando?”, domanda entusiasta alla figlie. “Disneyland Paris”, esclamano senza indugi Sole e Celeste. Le tre appaiono trepidanti e Michelle lancia un sondaggio: “Chi si divertirà di più? Le nane o io?”.

Un viaggio per trascorrere del tempo di qualità con le proprie figlie, ma forse anche per sanare le ferite del cuore. Del resto proprio ieri la Hunziker aveva condiviso un video in cui parlava di resilienza, che Angiolini l’abbia fatta soffrire? Intanto Michelle si appresta a vivere dei giorni all’insegna della spensieratezza con le figlie. Come la collega Ilary Blasi la conduttrice ha imparato la lezione, quando si soffre per amore meglio viaggiare e cercare di dimenticare.