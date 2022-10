Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: vacanze di coppia sulle Dolomiti

Continuano gli avvistamenti di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, freschi di ritorno di fiamma dopo la separazione. Pare che la coppia abbia trascorso il ponte di Ognissanti insieme sulle Dolomiti. La presentatrice elvetica e l’imprenditore bergamasco, come molti italiani in questo periodo, hanno approfittato dei giorni di festività per passare un weekend fuori.

Michelle e Tomaso si sono diretti in un luogo speciale per loro, l’Alta Badia, teatro di tante spensierate vacanze con le figlie Sole e Celeste. Per suggellare il loro ritorno insieme hanno scelto San Casiano, quello che sembra essere un luogo del cuore per la famiglia.

Gli indizi sui social

I due però si sono ben guardati dal mostrare sui social che fossero insieme, eppure siamo ugualmente riusciti a pizzicarli. La Hunziker non ha resistito ed ha postato alcuni scatti in versione montanara, tra look caratteristici e vedute delle vette, unico contenuto sibillino due boccali di birra.

Pare proprio che la conduttrice abbia sorseggiato la bevanda alcolica vista Dolomiti con il non più ex marito. Ad incastrare Trussardi, sempre molto riservato su Instagram, la condivisione di una foto in cui è stato taggato direttamente dall’hotel Fanes di San Cassiano, che già diverse volte in passato ha ospitato la coppia. Insomma Michelle e Tomaso pare abbiano ritrovato le vecchie buone abitudini. Non è chiaro se con la coppia ci fossero Sole, 9 anni, e Celeste, 7.

Una vacanza in famiglia

A giudicare dalle attività sembrerebbe di sì. Oltre a gustare buon cibo altoatesino e fare passeggiate tra le vette, la famiglia Trussardi si è dedicata a degli animali davvero particolari.

Michelle si è fatta immortalare con un simpatico alpaca. Guarda caso questi mammiferi sud americani sono allevati proprio a San Cassiano, dove Tomaso è stato taggato. Possiamo quindi dedurre che la famigliola si sia concessa un rilassante trekking guidati dagli alpaca tra le splendide cime delle Dolomiti.

A San Cassiano, luogo del cuore

Del resto i Trussardi a San Cassiano sono di casa. Proprio all’hotel Fanes la coppia e le due bambine hanno trascorso le vacanze invernali nel 2018. Ma non solo, la famiglia ha passato nel lussuoso hotel in legno e pietra le vacanze natalizie nel 2019. In quell’occasione si aggiunse al gruppo la figlia della showgirl, Aurora Ramazzotti, ora in dolce attesa, che documentò il soggiorno.

Sembrerebbe quindi che il rampollo della casa di moda e la showgirl svizzera vogliano ripartire da dove si erano lasciati, nonostante l’allentamento di questa estate, recuperando le vecchie abitudini che li rendevano, e a quanto pare li rendono ancora, felici.