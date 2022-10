Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ritorno di fiamma con cena romantica nel ristorante stellato

La minestra riscaldata è sempre buona, recita il detto. Ne sanno qualcosa Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che dopo la separazione hanno deciso di tornare insieme. A proposito di cibo la coppia, forse per festeggiare il ritorno di fiamma, ha deciso di trascorrere la serata in un famoso ristorante stellato. Proprio ieri Chi ha ufficializzato con certezza che l'imprenditore e la conduttrice sono di nuovo una famiglia.

La cena che ufficializza il ritorno di fiamma

Già de tempo infatti si avvicendavano gli indizi sui social. Ma prima dello scoop del magazine di gossip, che ha paparazzato i due in perfetta sintonia, la coppia ha dato prova dell’amore ritrovato recandosi a La Ciau del Tornavento. Lo chef del prestigioso ristorante, Marco Lombardo si è infatti fatto immortalare insieme alla coppia di celebri clienti, andando a convalidare i rumors del momento. Michelle sorride in un elegante tailleur bianco, mentre Tomaso l’abbraccia teneramente. Oltre a poter cogliere dall’immagine la ritrovata intesa di coppia va detto che La Ciau del Tornavento è decisamente un locale speciale.

Un luogo speciale

Il ristorante tra le colline del Barbaresco, sorge in un caratteristico edificio del 1931, con un panorama mozzafiato che si apre sino alle alpi. Insomma decisamente il luogo perfetto per celebrare un’occasione speciale, come un ritorno di fiamma. Fiore all’occhiello del locale è la cucina degli chef Maurilio Garola e Marco Lombardo, con caratteristiche proposte piemontesi, qualche incursione oltralpe e una buona dose di componenti marittime.

Un posto decisamente suggestivo, del resto è nota la passione di Michelle Hunziker e di Tomaso Trussardi per l’alta ristorazione. Lei, nonostante l’attenzione alla forma fisica tanto da fondare il brand Goovi, frequenta spesso ristoranti di fine dining e lui ne dirige addirittura uno, il Trussardi alla Scala di Milano. Quindi, di per sé, non è così inconsueto beccare la coppia a cena in un ristorante di grande livello. I due durante i loro 10 anni d’amore sono stati spesso pizzicati in locali stellati e con questa cena a La Ciau del Tornavento, si deduce che la conduttrice e l’imprenditore abbiano rimesso in auge la vecchia abitudine. Chissà se l’occasione sia stata proprio brindare alla riconciliazione.