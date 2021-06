Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni si sono risposati: le foto della festa e del romantico sì

“Ne abbiamo fatta di strada in questi 25 anni…. Le gioie di oggi, i ricordi di ieri e le speranze di domani”: Arianna Rapaccioni Mihajlovic lascia che siano queste parole a ricordare l’essenza della storia d’amore con il marito con cui ieri ha festeggiato le nozze d’argento. A corredo di una foto che li ritrae bellissimi in quel 28 giugno del 1996, la donna ha condiviso sui social il pensiero più dolce che risuona come dedica per il marito Sinisa con cui ieri ha rinnovato le stesse promesse di allora.

Con una cerimonia celebrata nella Chiesa Stella Maris a Porto Cervo, l’allenatore del Bologna e la sua Arianna si sono detti nuovamente sì alla presenza dei figli, di amici e parenti. A seguire l’allegria della festa documentata nelle storie Instagram e, in un post, una rassegna degli scatti più descrittivi di una giornata indimenticabile.

La storia d’amore di Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni

Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni si sono conosciti negli anni '90, quando lei lavorava in tv nel programma ‘Luna Park’. "Sinisa è arrivato e mi ha stroncato la carriera, ho lasciato Luna Park a metà anno, nel 95 l'ho conosciuto, nel 96 ci siamo sposati. Ma ci siamo innamorati subito, ci siamo guardati e non ci siamo staccati più", ha raccontato lo scorso anno a Domenica In spiegando così la decisione di mettere da parte la sua carriera nel mondo dello spettacolo per amore di Sinisa.

Dopo aver avuto problemi di salute, l'attuale allenatore del Bologna ha raccontato di aver trovato la forza per la sua guarigione proprio nell'amore della moglie e dei suoi cinque figli. Viktorija, Virginia (che presto li renderà nonni), Miroslav, Dushan, Nicholas.