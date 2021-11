Miriam Leone scrive al marito: la dolcissima dichiarazione a due mesi dalle nozze

È un’autentica dichiarazione d’amore per il marito quella che Miriam Leone ha affidato a Instagram a due mesi dalle loro nozze. L’attrice 36enne ha postato una foto che la ritrae di spalle mentre abbraccia Paolo Carullo nel giorno del loro matrimonio, celebrato a Scicli, in Sicilia, e condiviso con i follower grazie a foto e pensieri pieni di gioia. Accanto all’inedito scatto, Miriam ha rievocato quel momento per ribadire alla sua dolce metà, da cui in questo momento è lontana per impegni lavorativi, la forza della loro promessaa.

“Due mesi fa sei diventato mio marito. Due mesi fa sono diventata tua moglie. Ogni giorno cerco di onorare e adorare questa promessa sull’altare delle cose belle che mi sono capitate nella vita e che mi voglio meritare. Non sei un impegno tu, sei una gioia”, si legge: “Il mio lavoro mi porta lontano da casa per lunghi periodi, come anche oggi, così mi permetto di farti qualche piccola sorpresa che so che non ti aspetti, come questo post … il resto te l’ho scritto su whatsapp”.

Tanti i commenti lasciati dagli utenti al pensiero dell’attrice e tra loro anche quello del diretto destinatario, riassunto in tre cuori quali simboli di un sentimento che non potrebbe essere più forte.

Chi è Paolo Carullo

Originario di Catania esattamente come Miriam Leone, di Paolo Carullo si sa poco. Laureato in Economia e Finanza a Milano, è un po' musicista, performer e al tempo stesso imprenditore. Carullo e Leone fanno coppia da circa due anni. Nell'estate del 2020 si era già vociferato di un matrimonio tra i due, con Miriam Leone poi costretta a smentire il gossip: "L'ho letto e ho smentito. E lo hanno letto tutti i miei amici e parenti. Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c'è". Paolo Carullo, appunto, oggi suo marito.