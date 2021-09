Miriam Leone sorprende il marito: il bellissimo regalo a pochi giorni dalle nozze

L'attrice pubblica su Instagram un video inedito: "È un regalo per me, per noi, per te", scrive a corredo del post dedicato a Paolo Carullo

Fino ad ora Miriam Leone si era limitata a condividere con i fan una rassegna delle immagini più belle che la ritraevano raggiante prima, durante e dopo le nozze con Paolo Carullo. Adesso, però, l’attrice è voluta andare oltre, rendendo pubblico un video inedito dove i momenti precedenti al fatidico sì si susseguono come in un emozionante film.

“Hai sognato qualcosa? Non mi ricordo di nessun sogno… Questo è un sogno”, dice lei all’inizio della clip che è un insieme di sorrisi e sguardi sognanti alternati ai preziosi ricami del suo abito da sposa. Lei che indossa il velo, lei che sale sull’auto che la porterà all’altare, il sole della sua splendida Sicilia sono i protagonisti del video presentato come un regalo per il marito a cui rivolge il suo più dolce pensiero. “Questo video è un regalo… per me, per noi, per te. Ho chiesto di realizzarlo cosicché anche tu potessi vedere la mia preparazione”, scrive Miriam a corredo del post Instagram che rivolge anche a quanti hanno gioito con loro e per loro nel giorno più bello delle loro vite.

“E vorrei regalarlo anche a voi, che in questi anni mi siete stati sempre accanto, che mi avete sostenuto, che siete, come vi dico sempre, vento nelle mie vele. È stato come invitare anche voi al giorno più bello della mia vita, che è iniziato così…” conclude l’attrice a cui, ancora una volta, arrivano numerosissimi i messaggi di auguri di quanti descrivono le scene donate loro come “puro incanto”.

Chi è Paolo Carullo

Originario di Catania esattamente come Miriam Leone, di Paolo Carullo si sa poco, anche perché non possiede profili social. Laureato in Economia e Finanza a Milano, è un po' musicista, performer e al tempo stesso imprenditore. Carullo e Leone fanno coppia da circa due anni. Nell'estate del 2020 si era già vociferato di un matrimonio tra i due, con Miriam Leone poi costretta a smentire il gossip: "L'ho letto e ho smentito. E lo hanno letto tutti i miei amici e parenti. Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c'è". Paolo Carullo, appunto, oggi suo marito.