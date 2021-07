È finita tra Myriam Catania e Quentin Kammermann

Myriam Catania e Quentin Kammermann si sono lasciati. Ad annunciare la fine della loro relazione è stato il pubblicitario francese con un lungo messaggio su Instagram. Dalla loro storia, iniziata nel 2016, dopo la separazione della doppiatrice e attrice da Luca Argentero, è nato il figlio Jacques, 4 anni.

Myriam Catania e Quentin Kammermann si sono lasciati: l’annuncio sui social

Quentin Kammermann ha pubblicato tra le Instagram Stories un post per comunicare la decisione di non prosegure la relazione con Myriam Catania. "Dopo averci pensato tanto e aver fatto tanti tentativi di far funzionare la nostra relazione, io e Myriam abbiamo capito che non possiamo più crescere come una coppia. Le fondamenta biculturali della nostra coppia ci hanno arricchito incredibilmente e stimolato su tanti piani. La vita ha benedetto il nostro amore con il più incredibile dei bambini ed entrambi ci sentiamo onorati e portati a sostenere i suoi sogni insieme come una famiglia".

Per concludere, il pubblicitario ha ricordato gli inizi della loro storia d’amore, chiedendo il rispetto di una privacy che sancisce il ritorno a una nuova vita: "A Marzo 2016, non c’erano farfalle nel mio stomaco, ma aquile. E sì piccola, hanno volato alto. Non avrei mai immaginato che l’amore potesse avere dei confini emozionali così intensi. Ci sentiamo così grati con tutti voi che ci avete espresso il vostro supporto. E vi chiediamo privacy e spazio per l’inizio di questa nuova vita".

La storia d’amore tra Myriam Catania e Quentin Kammermann

Myriam Catania e Quentin Kammermann si sono fidanzati nel 2016 e l’anno dopo sono diventati genitori di Jacques. Miryam ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, eliminata dopo poco più di un mese proprio perché aveva espresso la volontà di tornare dalla sua famiglia. Dopo qualche mese, erano circolate delle voci su una presunta crisi di coppia, mai confermata dai diretti interessati. Oggi l’annuncio della definitiva rottura.