Myriam Catania ci ripensa e torna con l’ex compagno

Si è riaccesa la fiamma dell’amore tra Myriam Catania e Quentin Kammermann che poco più di un mese fa annunciavano con rammarico la fine di una relazione lunga cinque anni. A renderlo noto è il direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti: l’attrice e il pubblicitario transalpino, genitori di Jacques, sono stati ripresi a Sabaudia felici, affiatati e uniti come e più di prima. "A volte, anche quando l’amore sembra ormai finito, resta qualcosa dentro. Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima" ha spiegato Myriam parlando della crisi ormai superata, a cui è seguita la scelta di iniziare una nuova vita con il compagno e il figlio in Francia.

La coppia lascia così l’Italia alla volta di Marsiglia, paese di origine di Quentin: "Il lavoro impedisce a Quentin di restare a Roma. Quindi abbiamo deciso di trasformare l’ostacolo in un’opportunità: faremo un tentativo di vita insieme a Marsiglia!", ha affermato l’attrice: "Sono felice di trasferirmi da lui: Marsiglia è una città meravigliosa, c’è il mare e Jacques potrà frequentare l’asilo lì e imparare il francese. È elettrizzante".

La storia d’amore tra Myriam Catania e Quentin Kammermann

Myriam Catania e Quentin Kammermann si sono fidanzati nel 2016 e l’anno dopo sono diventati genitori di Jacques. Miryam ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, eliminata dopo poco più di un mese proprio perché aveva espresso la volontà di tornare dalla sua famiglia. Dopo qualche mese, erano circolate delle voci su una presunta crisi di coppia, mai confermata dai diretti interessati fino all’annuncio social: "Dopo averci pensato tanto e aver fatto tanti tentativi di far funzionare la nostra relazione, io e Myriam abbiamo capito che non possiamo più crescere come una coppia. Le fondamenta biculturali della nostra coppia ci hanno arricchito incredibilmente e stimolato su tanti piani. La vita ha benedetto il nostro amore con il più incredibile dei bambini ed entrambi ci sentiamo onorati e portati a sostenere i suoi sogni insieme come una famiglia", si leggeva nel post che ufficializzava l’addio. Oggi la clamorosa svolta e la gioia di scoprirsi ancora innamoratissimi.