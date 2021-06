Myrta Merlino e l'amore con Tardelli, ex marito della sua migliore amica: "Fu lei a presentarci"

L'amore, quello vero, ti cambia la vita. Lo sa bene Myrta Merlino, che da quando ha incontrato Marco Tardelli è una persona nuova, sul lavoro e nel privato, come racconta a Oggi: "Mi ha regalato una pace che non avevo. Sono diventata sicura. Mi esprimo al meglio anche nel lavoro. Avevo una maschera, ora non più".

Stanno insieme da cinque anni ma si conoscevano già prima. L'eroe azzurro dei mondiali dell'82 era sposato con Stella Pende, collega e migliore amica di Myrta. Fu lei a farli conoscere, ma soprattutto a fare il tifo per loro come coppia: "Quando ci incontrammo lei era già separata da Marco, ma iniziai a sentirne parlare sempre bene - spiega la conduttrice de 'L'aria che tira' - Mi trovavo a Cernobbio per lavoro e Stella insistette che io e lui ci vedessimo a colazione. Fui travolta dalla sua simpatia. Io ero sposata, avevo i figli piccoli, lavoravo tanto, ma da allora ci incrociammo spesso. Stella continuava a dire che gli piacevo, ma a me non sembrava". Dopo qualche tempo è esploso l'amore: "Uscimmo una sera a cena e dopo 48 ore lui si era trasferito a vivere a Roma. Rimasi frastornata da tanta audacia. Mi confidò che era innamorato di me da 15 anni. Mi disse persino come fossi vestita la prima volta che mi vide e mi confidò che non si era mai fatto avanti perché ero sposata".

A breve andranno a convivere

Niente matrimonio, almeno per il momento, ma Myrta Merlino e Marco Tardelli andranno presto a convivere, fa sapere la giornalista: "Io ho bisogno di stare con Marco, di vivere Marco. Il mio lavoro conta, ma lui molto di più. Non posso rinunciarci. Stiamo male se non ci vediamo, se non stiamo vicini".