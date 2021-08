Nicola Panico diventa papà: chi è la fidanzata Francesca Parenti

Il calciatore, ex protagonista di Temptation Island, ha annunciato la bella notizia postando sui social il video dell'ecografia

Nicola Panico diventa papà. Il 38enne calciatore napoletano, già protagonista di Temptation Island insieme alla ex fidanzata Sara Affi Fella, ha annunciato la bella notizia sui social: "L'emozione più grande di tutta la mia vita! (Grande 10 centimetri) Sei la cosa più bella che indosso! Ti amo" si legge a corredo del video dell’ecografia che reca il pensiero d’amore per la futura mamma, la compagna Francesca Parenti. "Ciao papi", scrive invece lei tra le sue storie Instagram, mostrando le prime forme della tanto desiderata gravidanza.

Nicola Panico papà, chi è la fidanzata Francesca Parenti

Nicola Panico e Francesca Parenti fanno coppia da circa due anni e mezzo. Siciliana e lontana dal mondo dello spettacolo, la donna è arrivata nella vita del calciatore dopo il clamore che lo aveva travolto per lo scandalo scoppiato nel programma ‘Uomini e Donne’.

Era il 2018: Sara Affi Fella, tornata ufficialmente single dopo Temptation Island, era diventata tronista di Uomini e Donne e scelto Luigi Mastroianni alla fine del percorso. Poi, la plateale rivelazione: Nicola Panico raccontò in trasmissione che per tutta la durata del Trono lui e Sara erano rimasti fidanzati e continuato a vedersi di nascosto, confermando che l'interessamento di Sara per Luigi era finto. Oggi di quell’episodio resta solo un ricordo ed entrambi hanno voltato definitivamente pagina: lui con la compagna Francesca, lei con Federico Fedato da cui ha avuto un figlio, Tommaso.