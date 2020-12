Nicolas Vaporidis e Matilde Gioli beccati al mare: è sbocciato l'amore?

Cosa c'è di più romantico di una passeggiata al mare d'inverno? Nicolas Vaporidis e Matilde Gioli hanno scelto Fregene - sul litorale romano - per trascorrere la loro domenica. I due attori sono stati beccati insieme, come spiffera il settimanale Chi e confermano i loro profili Instagram, dove entrambi hanno pubblicato, lo stesso giorno, delle foto sulla spiaggia. Non erano soli però, con loro c'era anche il cane di Vaporidis, come testimonia uno scatto delle loro orme sulla sabbia.

Un bel quadretto di famiglia che fa pensare a un amore appena sbocciato, magari nato proprio sul set di 'Bla Bla Baby', il nuovo film di Fausto Brizzi al quale hanno finito di lavorare proprio oggi. Per scoprire se si trattava di un vero e proprio appuntamento e non di una pausa dalle riprese, bisognerà aspettare altre foto e non per forza social. Chissà se le vacanze di Natale porteranno qualche paparazzata compromettente come regalo per gli insaziabili gossippari.

Le foto di Matilde Gioli e Nicolas Vaporidis a Fregene

È amore tra Nicolas Vaporidis e Matilde Gioli?

Tutto è possibile, soprattuto perché entrambi sono single: Nicolas Vaporidis dalla scorsa estate, quando faceva coppia fissa con una pierre romagnola, mentre Matilde Gioli da pochissimo, visto che a ottobre aveva rivelato di essere fidanzata con un operatore finanziario di nome Matteo.