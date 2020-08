Chi è Alberto Tinarelli, il futuro marito di Nicoletta Mantovani

“Mi sono innamorata, a settembre mi sposo”: Nicoletta Mantovani, vedova del grande tenore Luciano Pavarotti, ha annunciato così le imminenti nozze con il nuovo compagno, attraverso una lunga intervista rilasciata all’amico di sempre Alfonso Signorini che l’ha riportata sul settimanale Chi di cui è direttore.

Ma chi è l’uomo che porterà all’altare la produttrice cinematografica, ex assessora alla Cultura a Bologna? Si tratta di Aberto Tinarelli, consulente finanziario e dirigente d'azienda bolognese di 52 anni. “E’ un’anima bellissima, mi dà tanto equilibrio e so di poter contare su di lui in ogni momento”, ha raccontato la futura sposa ripercorrendo il loro primo incontro avvenuto 9 mesi fa: “Fa il consulente per una primaria azienda di servizi, diciamo un uomo di numeri. Ci siamo conosciuti grazie a un’amica in comune, Grazia Verasani, che da vero cupido, ha immaginato che potessimo diventare una coppia. Ci ha preso in pieno!”.

Nicoletta Mantovani si sposa: il matrimonio a Bologna

Determinante per decidere di diventare marito e moglie il lockdown dovuto all’emergenza coronavirus, durante il quale Nicoletta e Alberto hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. Il matrimonio sarà celebrato a settembre in una chiesa di Bologna che per Nicoletta è ha un significato importante: “Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente, era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore”, ha confidato Mantovani anticipando che le nozze saranno “con gli amici che abbiamo nel cuore, all’insegna della semplicità e delle cose vere”. Escluso l’abito bianco per la sposa: “Ci tengo ad avere un abito da cerimonia, senza esagerare però!”, ha anticipato sul look del gran giorno.

Nicoletta Mantovani si sposa: la reazione di Alice, figlia di Pavarotti

Era il 1996 quando l’appena nato settimanale Chi firmava lo scoop della relazione allora clandestina tra Nicoletta Mantovani e Luciano Pavarotti, allora sposato con Adua Veroni. Separatosi dalla moglie, il tenore e la fidanzata uscirono allo scoperto e dal loro amore, nel 2003, nacque la figlia Alice che oggi è felice per la nuova vita sentimentale della sua mamma. “E’ una ragazza fantastica di cui sono molto orgogliosa”, ha detto di lei Nicoletta: “Ha vissuto con noi il lockdown e ha imparato a conoscere e apprezzare Alberto. Lui è così speciale che dopo avermi chiesto di sposarlo mi ha detto che se avesse visto Alice tentennare non ci saremo più sposati e così lo ha chiesto anche a lei che è esplosa di gioia. Adesso siamo una vera famiglia”.