Nicoletta Mantovani a pochi giorni dal matrimonio: "Mia figlia Alice all'inizio era rimasta scottata"

(Nel video Nicoletta Mantovani parla del marito Alberto Tinarelli)

L'amore non ha età. Per Nicoletta Mantovani è arrivato - anzi ritornato - a 50 anni, quando a tutto pensava tranne che avrebbe ancora bussato alla sua porta. E invece, complice un'amica in comune, la vedova di Luciano Pavarotti ha trovato l'uomo con cui condividere il resto della sua vita. Lui è Alberto Tinarelli, dirigente d'azienda e consulente finanziario, conosciuto meno di un anno fa e che domenica 20 settembre ha sposato.

Si sono incontrati a una cena, usciti un paio di volte e poi, con il lockdown, hanno deciso di andare a convivere. Nicoletta ne ha parlato per la prima volta in tv ieri sera a 'Live - Non è la d'Urso': "Me lo ha presentato una mia amica. Io non ci credo a queste cose, pensavo non funzionasse mai e non avevo tante speranze. Abbiamo iniziato a uscire, poi c'è stato il lockdown che per noi è stato il grande cambio. Lo abbiamo fatto insieme, se non funzionava ci saremmo separati". E insieme a loro Alice, la figlia avuta dal primo marito, Luciano Pavarotti, oggi 17enne: "All'inizio è rimasta un po' scottata, come è accaduto altre volte in questi anni, perché io le ho sempre presentato le persone che avevo affianco. Poi si è fatta conquistare, lo adora. E anche Alberto adora Alice".

L'ultima parola è stata della figlia anche sul matrimonio: "Per il compleanno di Alberto siamo andati a Talamone e lui una sera a cena mi ha chiesto di sposarlo. Abbiamo fissato subito, per settembre. Un martimonio lampo, organizzato in un mese. Però mi aveva detto anche che se Alice tentennava non ci saremmo sposati. E' tornato a casa e l'ha chiesto lui da solo a lei e si è commosso. Lei si è messa a fare i salti di gioia".

Nicoletta Mantovani: "Alberto è protettivo come lo era Luciano"

Con Alberto Nicoletta sta riscoprendo sensazioni che aveva dimenticato ed è certa che Luciano Pavarotti - scomparso nel 2007 - sarebbe felice di vederli insieme oggi: "Luciano credeva tantissimo nella vita e voleva che tutte le persone vicino a lui fossero felici - ha spiegato ancora - Mi ha sempre incoraggiato a vivere la vita in ogni minimo istante. Mi diceva sempre di cercare il bello. Luciano mi faceva sentire protetta ed è la stessa protezione che ho trovato in Alberto. Lui sa starmi vicino, sa darmi equilibrio e riusciamo ad essere felici con niente. La stessa sensazione che avevo una volta ed è tipica dell'amore, basta tenersi per mano, vedere un film, o cucinare insieme. A 50 anni o a qualsiasi altra età, l'amore arriva solo se sei predisposto".