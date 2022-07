Paola Turci e Francesca Pascale a poche ore dalle nozze: "Volevamo tenere tutto coperto"

Qualcuno ha spifferato tutto e la notizia in poche ore ha fatto il giro dell'intero Paese. Paola Turci e Francesca Pascale si sposano sabato 2 luglio a Montalcino, vicino Siena, nel giorno del loro secondo anniversario. Un colpo di scena, visto che non avevano ancora mai ufficializzato la loro relazione e stavano facendo di tutto per tenere segrete le imminenti nozze.

Niente da fare. Sui social impazzano messaggi di auguri e alcuni amici della coppia fanno sapere che i telefoni di entrambe da ieri sono bollenti. Come fa sapere Repubblica, Francesca Pascale si sarebbe confidata con qualcuno di loro: "Volevamo tenere tutto coperto, riservatissimo. Un'illusione, mannaggia". Proprio così, il sogno d'amore di Paola e Francesca ormai appartiene a tutti e nonostante qualche riprovevole insulto omofobo ricevuto sui social - a cui la cantautrice romana ha risposto per le rime - le due stanno ricevendo un affetto incredibile da parte di amici e fan. Massimo Gramellini, nel suo editoriale di oggi sul Corriere, ha scritto: "La storia d'amore tra Paola e Francesca è più forte dei pregiudizi e persino della popolarità delle protagoniste. E' la storia di rinascita che tutti sogniamo. E' così bello essere liberi senza arrecare danno agli altri". A ricondividerlo è proprio Paola Turci su Twitter, che aggiunge: "Grazie".

“È così bello essere liberi senza arrecare danno agli altri”

Grazie @MaxGramel pic.twitter.com/hCaXTKeCoI — Paola Turci (@paolaturci) July 1, 2022

Non ci sono molti dettagli sul matrimonio, solo che verrà celebrato in una location molto intima, alla presenza di pochi invitati. L'emozione inizia a farsi sentire, come ha fatto sapere stanotte Paola Turci, che non riuscendo a prendere sonno ha condiviso una foto scattata alla luna: "Quella felicità che non ti fa dormire".

La storia d'amore di Francesca Pascale e Paola Turci

Francesca Pascale e Paola Turci sono state fotografate insieme per la prima volta nell'estate del 2020, durante una vacanza in barca in Cilento. Non hanno mai confermato la storia d'amore, anche se un anno fa, nel giorno del compleanno di Francesca Pascale - per 13 anni compagna di Silvio Berlusconi - Paola Turci aveva scritto degli auguri speciali per il "suo amore". Tempo fa, quando le chiesero del rapporto con Francesca, la cantautrice disse: "Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo. I pettegolezzi li detesto. I questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento".