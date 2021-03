Paola Turci rompe il silenzio su Francesca Pascale: "Sono libera di amare chi voglio"

Dopo mesi di gossip, Paola Turci interviene per dire la sua sul legame con Francesca Pascale. “Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo”, dice la cantante in un’intervista al settimanale F, parlando dei pettegolezzi che circolano dall’estate scorso su di lei e sull’ex compagna di Silvio Berlusconi. “I pettegolezzi li detesto - ribadisce - i questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento”. Certo, Francesca Pascale non è propriamente una sconosciuta e quello che fa e che la riguarda è spesso oggetto di curiosità e giudizio. “Ma quando scopri che, invece, è assolutamente ‘normale’, che fai? Dici: ‘Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te?”, è la risposta di Paola Turci.

Il gossip su Paola Turci e Francesca Pascale

Questa estate il settimanale Chi aveva pubblicato le foto di Paola Turci e Francesca Pascale in vacanza in barca nel Cilento. Il magazine parlava di una “amicizia molto speciale”. Quelle foto avevano ben presto fatto il giro della rete e non solo, ma dalle due dirette interessate non era arrivato nessun commento. A parlare erano stati altri, ad esempio Vladimir Luxuria.

“Quando Francesca e Silvio Berlusconi si sono lasciati, lei ha sofferto molto, era arrabbiata, delusa”, aveva raccontato: “Tutti hanno sempre pensato che stesse con lui solo per soldi, invece lo amava davvero e della differenza di età non le importava nulla. Perciò si è sentita tradita”. E ancora: “Lei lo aveva già detto da quel dì: ‘Se fossi lesbica vorrei esserlo liberamente’. Credo sia sempre stata gender fluid, senza schemi, come molti giovani d’oggi”, aveva commentato Luxuria: “La sento felice, spero che il chiacchiericcio non rovini un rapporto appena iniziato. So che Paola ci è rimasta molto male per le foto del bacio... che poi il servizio non era concordato, sono state davvero paparazzate”.

Paola Turci e Francesca Pascale erano state poi fotografate insieme di nuovo pochi mesi fa, impegnate in un momento di shopping, camminando sorridendo e tenendosi a braccetto.

Paola Turci: “Se mi piace una donna, sto con una donna. Sono lesbica e anche etero”

La cantante romana parla poi delle voci sulla sua sessualità e risponde a tono ai pregiudizi che la riguardano. “Avevo 20 anni quando mi dissero: ‘Si dice che stai con Gianna Nannini’. Con un po’ di vergogna devo ammettere che, allora, non sapevo neppure che cosa significasse essere omosessuale. Un noto tennista italiano mi vide mentre suonavo in un piano bar e disse: ‘Ha la voce profonda, i muscoli, dev’essere lesbica’. È per il mio aspetto? Può darsi. O, forse, perché dire etero non fa notizia? Non lo so e non m’interessa. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna. Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa? Nelle etichette non c’è evoluzione”.

Nell’intervista si parla poi anche di femminismo, in vista della ricorrenza dell’8 marzo. “Il femminismo è un tema di vita. Io mi sono resa conto delle differenze di trattamento tra uomo e donna fin da piccola. Mia sorella e io sapevamo rifare il letto, mio fratello no. Sembra una sciocchezza, in realtà è un segnale importante”, dice Paola Turci.