Paolo Bonolis dolcissimo papà: in piscina con le figlie nella foto di Sonia Bruganelli

Un sorriso così spontaneo, uno sguardo tanto innamorato catturato nell’attimo in cui osserva con fierezza le sue ‘bambine’, è impossibile che venga colto sul volto di Paolo Bonolis durante una delle sue apparizioni televisive. E infatti l’espressione amorevole fermata nello scatto pubblicato sui social è propria di un momento privato della vita dello showman, ripreso in versione papà mentre abbraccia le sue Adele e Silvia durante un bagno in piscina.

“Un buon padre lascerà la sua impronta su sua figlia per il resto della sua vita”, è l’emozionante didascalia che completa la foto postata da Sonia Bruganelli, autrice di un’immagine che mostra il marito in un momento di vita quotidiana lontana dagli impegni lavorativi e tutta concentrata sugli gli affetti più autentici e importanti.

La famiglia di Paolo Bonolis

Come si evince dalla pagina Instagram della signora Bonolis, la famiglia del conduttore ha trascorso qualche giorno delle vacanze estive ad Ansedonia, in Toscana. Con il conduttore e Sonia Bruganelli, i figli Silvia, Adele e Davide. Oltre ai tre ragazzi, il conduttore ha anche due figli più grandi, Stefano e Martina, nati dal precedente matrimonio con la psicologa statunitense Diane Zoeller. Tra poco Bonolis diventerà anche nonno del primo nipotino, figlio della secondogenita Martina: “Ancora non sono nonno, lo sarò. E' il fascino sottile della decomposizione delle carni. Sto diventando vecchietto e nella raccolta dell'umido del vecchiume c'è anche diventare nonno. Mia figlia dovrebbe probabilmente partorire in quel di agosto o settembre. Sono felicissimo, soprattutto per lei”, dichiarava qualche tempo fa il conduttore che, visto il modo in cui sa essere amorevolmente padre, non si fatica ad immaginarlo un nonno altrettanto premuroso.