Paris Hilton incinta del primo figlio

Paris Hilton incinta del suo primo figlio. A diffondere la notizia che sta facendo il giro del mondo è stato il magazine Page Six, secondo cui l’ereditiera e il futuro marito Carter Reum sarebbero in dolce attesa grazie al percorso di fecondazione assistita che lei stessa raccontava di aver intrapreso tempo fa. L’indiscrezione, al momento, non ha trovato riscontri da parte della coppia che, di recente, aveva annunciato le nozze.

Paris Hilton: "Faccio la fecondazione in vitro per avere due gemelli"

Paris Hilton, 41 anni, aveva raccontato di volere due figli gemelli, un maschio e una femmina, e che per questo si sarebbe servita della fecondazione in vitro. "Penso che sia qualcosa che la maggior parte delle donne dovrebbe fare, per scegliere se avere figli maschi o femmine", aveva spiegato: "L'unico modo per esserne sicure al 100% è farlo in questo modo". Hilton poco prima di compiere i quarant’anni, aveva fatto congelare i propri ovuli iniziando poi la procedura per il recupero degli ovociti: "L’ho fatta un paio di volte, è stata dura, ma sapevo che ne sarebbe valsa la pena".