Pete Doherty si è sposato: le foto dei parenti rivelano il matrimonio tenuto nascosto

Difficile tenere riservato un matrimonio ai tempi dei social… E infatti, sono state proprio le foto pubblicate dalla sorella dello sposo a diffondere la notizia delle nozze di Pete Doherty con la sua storica fidanzata Katia de Vidas, celebrate lo scorso weekend in Normandia. I due musicisti si sono promessi amore eterno dopo nove anni di fidanzamento, alla presenza degli amici più cari e dei parenti più stretti, molti dei quali informati della notizia ad evento avvenuto. "Quando scopri che tua cugina si è sposata durante la notte! Congratulazioni Katia e Pete Doherty!", ha scritto, infatti, la cugina di lei, Julia Mallet, postando su Facebook la prima foto del matrimonio. Altre immagini sono state condivise in seguito da Amy Jo Doherty, sorella del cantante. Tra i pochi invitati, la mamma di Pete, Jacqueline, e i membri dei Libertines che per gli sposi hanno suonato un loro vecchio successo, What a waster.

Sono ormai parte del passato i problemi con le droghe e con la dipendenza dall’alcol di Pete Doherty, ex fidanzato di donne del calibro di Kate Moss e Amy Winehouse: padre di due figli (un maschio, il diciottenne Astile, avuto dalla cantante Lisa Moorish e una femmina, Aisling, nato dalla relazione con la modella Lindi Hingston), oggi il 42enne inglese affronta una nuova fase della sua vita accanto alla moglie che ha contribuito alla sua serenità: "Oggi invece dell'alcool preferisco un bel bicchiere d'acqua", ha raccontato in una recente video intervista.