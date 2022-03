Pier Ferdinando Casini innamorato: chi è la nuova fidanzata Maddalena Pessina

Nuovo capitolo sentimentale nella vita di Pier Ferdinando Casini. L’ex presidente della Camera, 66 anni, è stato fotografato dal settimanale Chi insieme alla nuova fidanzata, Maddalena Pessina, con cui fa coppia da qualche tempo. I due sono stati ripresi a passeggio per le vie di Bologna, città di origine di entrambi, e i loro sorrisi sono indice della stabilità di un rapporto che dura da tempo, lontano dai riflettori.

Chi è Maddalena Pessina, la nuova fidanzata di Pier Ferdinando Casini

51 anni, look acqua e sapone, figlia di un dirigente della Democrazia Cristiana degli Anni 80 ora scomparso, di professione Maddalena Pessina è addetta alla promozione culturale al Ministero degli Esteri. In passato ha lavorato a lungo in Nigeria, Albania e Tunisia. Lei e Pier Ferdinando Casini (che - come riporta Chi - si dichiara orgogliosamente innamorato di lei) si sono incontrati qualche mese a casa di amici qualche mese fa e da allora non si sono più lasciati.

Maddalena Pessina non è mai stata sposata, a differenza del compagno che ha due matrimoni alle spalle: il primo, dal 1982 al 1998, con Roberta Lubich, mamma delle sue figlie Benedetta e Maria Carolina; il secondo, dal 2007 al 2016, con Azzurra Caltagirone, da cui ha avuto Caterina e Francesco.

(Sotto, Pier Ferdinando Casini con la fidanzata Maddalena Pessina e il ct della Nazionale Roberto Mancini al PalaDozza di Bologna durante la partita di Basket Italia-Islanda)