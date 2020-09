Leonardo Pieraccioni, la foto con la figlia conquista i fan: “Due gocce d’acqua!”

C’è tanto di lui nel volto di Martina: il modo di sorridere, lo sguardo, il buonumore che passa attraverso l’obiettivo per arrivare dritto all’attenzione dei follower che a Leonardo Pieraccioni restituiscono la somiglianza impressionante con la figlia, in posa per l’ultimo selfie con il suo papà pubblicato sui social. Un primo piano che ha riscosso grande successo quello postato dal regista e attore, corredato da una riflessione profonda sul rapporto con la sua bambina, nata dalla relazione con la ex compagna Laura Torrisi.

“A volte sembriamo una coppietta: decidiamo insieme se rimanere in casa o andare a mangiare una pizza, scegliamo io e lei il film da vedere oppure chiedo sempre a lei se mi sono vestito bene”, scrive: “Di solito decidono quasi tutto babbo e mamma insieme ed i figli si adeguano, con i figli di genitori separati invece spesso si crea una coppia buffa, sbilanciata, non c’è davvero un capo assoluto, o meglio ci dovrebbe essere ma poi si finisce per diventare dei compagni di viaggio molto democratici. A volte con questi figli siamo troppo indulgenti, probabilmente per farci perdonare il nostro amore finito, o forse solo per rassicurarli che con loro non finirà mai”. Un pensiero profondo che non è passato inosservato: “Siete stupendi e tu quando parli di lei e le sei vicino diventi bello bello in modo assurdo”, osserva qualcuno, ponendo l’accento sulla bellezza di una sintonia tra padre e figlia che si rispecchia anche nei loro volti.

Il rapporto tra Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi

Martina, 8 anni, è frutto dell’amore tra Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi. La coppia è stata legata per sette anni, dal 2007 al 2014, e oggi i loro rapporti sono ottimi, anche e soprattutto per amore della bambina, protagonista di una bellissima sorpresa per mamma Laura durante la sua partecipazione ad ‘Amici Celebrities’.