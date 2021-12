Giulia Salemi spiega perché (per ora) non indossa il regalo di Pierpaolo Pretelli

È trascorso un anno dal giorno in cui Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono riconosciuti come l’uno dolce metà dell’altra, davanti alle telecamere del GF Vip che all’Italia intera mostrarono i primi approcci di ciò che si sarebbe rivelato amore. Questo, allora, è il momento di festeggiarsi, di celebrare un’unione che li trova affiatati più che mai e di condividere con i follower che li hanno sempre sostenuti la felicità per un sentimento che passa anche attraverso regali carichi di un valore simbolico e non solo.

Un bellissimo orologio Cartier è il dono che Giulia a rivolto a Pierpaolo: “Con te segnerà sempre l’ora giusta” è il dolce pensiero che ha accompagnato il preziosissimo regalo ricambiato dal fidanzato con un altrettanto importante oggetto. Per l’influencer, infatti, è arrivato un anello a forma di chiodo per rappresentare l’amore provato per lei, raggiunta dalla dedica: “Il mio chiodo fisso”. Un gioiello importante quello pensato da Pierpaolo, ma non ancora indossato per un motivo di ordine pratico: “L’anello purtroppo è da stringere, è per quello che non ce l’ho. Sapete come sono… Ho paura di perderlo…” racconta ai follower Giulia tornata a casa dopo 24 ore piene di felicità.

Pierpaolo Pretelli e la lettera per Giulia Salemi per il primo anniversario

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno scelto l’hotel romano Via Veneto Suites per festeggiare il loro primo anniversario. “Mi piace pensare che questo sia il primo dei tanti traguardi. Con oggi tiriamo la prima linea, e se guardo indietro per rivedere ciò che abbiamo costruito, vedo le nostre esperienze, i nostri viaggi” ha esordito Pierpaolo nella lettera che ha accompagnato il regalo per lei e tutto mi rende fiero di ciò che siamo oggi. Siamo l’uno la forza dell’altro, siamo l’uno l’elemento che perfeziona l’altro. Amo questa complicità che c’è tra noi, ci rende una squadra invincibile, perché si attacca insieme e si difende insieme, tutto ciò che serve per proteggere l’amore che abbiamo sempre sognato, capace di farci emozionare ad un semplice sguardo, in qualsiasi momento”. Infine, il più sentito dei ringraziamenti: “Grazie per questi primi 365 insieme, grazie per come riesci a supportarmi e sopportarmi, grazie per come ti prendi cura di me, grazie perché so che per me ci sarai sempre.. non cambiare mai! Ti amo”.

Altrettanto romantica la dedica di Giulia che ha scelto un video per raccontare l’amore per Pierpaolo: “In un momento in cui entrambi non cercavamo l’amore, ma forse era quello di cui avevamo più bisogno” racconta la sua voce fuori campo parlando del primo incontro al GF Vip: “Sono sempre più convinta che sei la persona giusta, per la prima volta so di non essere sola. Non posso immaginare il mio futuro senza di te. Tu sei il mio primo fan”. E ancora: “Mi piace pensare che in un futuro, con qualche capello bianco in più, ci volteremo indietro e potremo raccontare la nostra storia ai nostri nipoti”.