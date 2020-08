Pietro Delle Piane fa mea culpa e scrive ad Antonella Elia: il post (e le critiche dei fan)

La destinataria di parole tanto sofferte, scritte a margine di una foto che lo mostra di spalle con gli occhi rivolti al tramonto sul mare, Pietro Delle Piane non la cita esplicitamente nel suo ultimo post Instagram, ma l’ovvietà che le indirizza ad Antonella Elia è chiara almeno quanto gli eclatanti errori commessi dall’attore durante il percorso a Temptation Island.

Le frasi denigratorie con cui ha parlato della sua compagna, i discussi discorsi sulla sua maternità mancata e su quel ‘destino’ che – a detta sua – tra dieci anni la vedrà sola in una casa di riposo, sono rimasti impressi nella memoria della showgirl che, dopo il furibondo confronto nel falò finale e un primo accenno di perdono successivo, ha preferito allontanarsi dall’uomo che credeva fosse quello della sua vita fino a qualche settimana fa. Ma Pietro Delle Piane è deciso a fare di tutto per riconquistare la sua ex fidanzata e, ammettendo i suoi errori, sui social ha rivolto il suo pensiero alla donna che non vuole perdere.

Pietro Delle Piane, il post per Antonella Elia e le critiche dei fan

“Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti. Ti amo”: queste le parole con cui Pietro Delle Piane si è pubblicamente esposto anticipando l’intenzione di rimediare agli sbagli fatti nell’ultimo periodo. E se, almeno per ora, Antonella Elia non ha commentato il suo pensiero, ci hanno pensato i suoi follower a fargli notare la natura di un pentimento che potrebbe non rimediare alla situazione.

“Non si ferisce in quel modo la persona che si ama, va difesa contro tutto e tutti, altrimenti vuol dire che si è messo se stessi al primo posto. Chi non mette Antonella al primo posto vuol dire che non ha capito nulla di lei”, scrive qualcuno; "Ci sei andato pesante quelle parole non si perdonano ..sono cose che pensi sul serio. Non puoi amare quella persona se ne parli così", aggiunge qualcun altro; “Antonella è una donna che ha avuto un passato difficile, doloroso e molto triste. Non avevi nessun motivo per dire quelle cose così spregevoli, così forti. Antonella andava protetta , difesa , amata e il modo migliore era saperlo dimostrare proprio in quella occasione”, il pensiero di chi non riesce a concepire come un uomo che abbia chiesto alla sua donna di sposarlo poco prima possa farsi autore di affermazioni tanto forti nei suoi stessi confronti.

Torneranno insieme nonostante tutt? Chissà.. L’ultima parola sarà di Antonella.