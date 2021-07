Primo Reggiani diventa papà: chi è la fidanzata Federica Pacchiarotti

Primo figlio in arrivo per l'attore romano e la compagna, totalmente estranea al mondo dello spettacolo

Primo Reggiani diventa papà. La gioia dell’attore romano e della compagna Federica Pacchiarotti per l’arrivo del loro primo bebè è tutta in una foto social che mostra il pancione della futura mamma come dettaglio di una dolcissima attesa giunta al settimo mese. Al momento la coppia non ha svelato il sesso del nascituro, ma il cuore azzurro che ha accompagnato la prima foto social di Federica incinta lascia pensare che sarà un maschietto ad allietare la vita di mamma e papà.

Chi è la fidanzata di Primo Reggiani

Federica Pacchiarotti non fa parte del mondo dello spettacolo e lavora come estetista. La ragazza e Primo Reggiani stanno insieme dal 2019. L'attore, molto riservato sulla sua vita privata, in un’intervista si era aperto sull’argomento, confidando quanto ritenesse un valore aggiunto alla loro relazione il fatto di non lavorare nello stesso ambiente. "Alla luce delle mie esperienze passate sono convinto che avere ciascuno il proprio personale ambito lavorativo, senza rischiare di intrecciarlo con il privato, aiuti sicuramente l’equilibrio della coppia", il suo commento: "Non è tanto un discorso di competitività quanto piuttosto quello di vivere le medesime ansie e timori, soprattutto in un lavoro precario come il mio".

Primo Reggiani, 38 anni, è figlio dell'attore toscano Aldo Reggiani e dell'attrice pugliese Caterina Costantini. In passato ha avuto relazioni importanti con Martina Stella e con Costanza Caracciolo, oggi entrambe mamme.