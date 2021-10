Raimondo Todaro rompe il silenzio sul ritorno di fiamma con Francesca Tocca

(A Verissimo le dichiarazioni di Raimondo Todaro sulla ex Francesca Tocca)

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme? Se fino ad ora la voce sul ritorno di fiamma tra i due ballerini di Amici non ha trovato la chiara risposta affermativa da parte dei diretti interessati, il commento rilasciato dal 34enne catanese nel corso dell’intervista a Verissimo è sembrato andare proprio nella direzione di una possibile evenienza.

Intervenuto in collegamento nella puntata di sabato 23 ottobre per un colloquio che ha toccato diversi aspetti della sua vita famigliare e professionale, Raimondo Todaro non si è tirato indietro quando Silvia Toffanin gli ha rivolto la domanda sulla ex moglie, madre della sua bimba Jasmine. "Ad Amici ci sei tu ma c'è anche la tua ex moglie. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma?" ha chiesto la conduttrice. Il ballerino ha quindi replicato che la decisione spetta a Francesca: "Bella domanda", ha detto con un certo imbarazzo: "Intanto vediamo cosa succede domani e poi, che cosa ti devo dire, da che mondo e mondo decide sempre la donna. Lo stai chiedendo alla persona sbagliata".

I due ballerini si erano detti addio nel 2020 dopo tredici anni insieme, quando era nata una forte simpatia tra Francesca e l’allora allievo della scuola di Amici Valentin. "Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione" scrisse allora Raimondo alla madre di sua figlia con cui è sempre rimasto in ottimi rapporti anche dopo l’addio. Un addio che, però, adesso sembra essere davvero parte del passato, per la gioia dei fan che hanno modo di vederli insieme nel programma di Canale 5 dove lui è entrato a far parte dopo una lunga esperienza a Ballando con le stelle.