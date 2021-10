Raimondo Todaro piange la morte dell’amica e ricorda quel ballo insieme: "Ti porterò sempre nel cuore"

È una giornata triste per Raimondo Todaro, segnata com’è dalla morte di Chiara, giovane paziente ricoverata presso il Centro trapianti del Comitato Maria Letizia Verga di Monza, con cui aveva stretto un bellissimo rapporto. Lo scorso maggio l’ex ballerino di Ballando con le stelle e attuale professore di Amici aveva esaudito un piccolo grande sogno della ragazza, grande appassionata di ballo: entrato nella stanza dell’ospedale completamente bardato, Todaro l’aveva accompagnata in qualche passo di danza, delicatamente e senza allontanarsi troppo dalle macchine alle quali la giovane era attaccata. L’emozionante momento era stato immortalato dal video diffuso sulla pagina social del Comitato e oggi, proprio in concomitanza con la scomparsa di Chiara, Raimondo Todaro ha voluto riproporlo sulla sua pagina Instgaram insieme a un toccante pensiero.

"Ciao Chiara, quando ho accettato il progetto del Comitato Verga l'ho fatto col cuore ma avevo una paura, una grande paura, quella di non rivedere più alcuni di voi. Sappi che quel giorno è stato molto più speciale per me che per te. Ti porterò sempre nel cuore", ha scritto nel post che ricorda il loro emozionante incontro.

Vip vicini al Comitato Maria Letizia Verga

Il Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino, sulla base di un’alleanza tra medici, operatori sanitari, genitori e volontari, ha l’obiettivo di offrire ai bambini malati di leucemia in cura presso il Centro l’assistenza medica e psico-sociale necessaria per garantire loro le più elevate possibilità di guarigione e la miglior qualità di vita.

Come spiega Monza Today, da sempre i vip sono molto sensibili alle richieste che giungono dai volontari del Comitato Maria Letizia Verga: molti i personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica che fanno visita ai bambini e i ragazzi che stanno attraversando il dramma della malattia. Incontri che portano sorrisi, serenità e fanno dimenticare per qualche il tunnel di dolore che stanno attraversando.