Roberto Bolle e Daniel Lee in vacanza: baci e tenerezze sullo yacht

A distanza di qualche tempo dalle foto che mostravano le affettuosità tra Roberto Bolle e Daniel Lee durante un weekend a Venezia, il settimanale Chi torna a dedicare un servizio all’ètoile della Scala e al direttore creativo della maison Bottega Veneta ripresi a scambiarsi baci e tenerezze su uno yacht in Costiera Amalfitana.

“L’amore ha preso il largo”, racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini descrivendo le foto che catturano alcuni momenti della minicrociera di tre giorni tra Capri, Baia di Nerano, Positano e Li Galli, trascorsa dai due insieme a un gruppo di amici. In Costiera Amalfitana, Bolle e Lee sono stati prima da soli in una villa sul mare, poi hanno proseguito la loro vacanza in barca, teatro di appassionati abbracci catturati dalle foto.

Il primo incontro tra Roberto Bolle e Daniel Lee

Secondo la ricostruzione del settimanale Chi, Roberto Bolle e Daniel Lee si sarebbero conosciuti in occasione di un video, ‘Bottega Veneta: Men’, girato da Lee per indagare sull’idea di mascolinità e abbigliamento usando come mezzo l’estetica del brand vicentino che il designer inglese cura dal 2018. Tra i protagonisti del cortometraggio anche Roberto Bolle. Non si sa se il feeling sia nato allora, ma la certezza è che finito il lockdown, i due hanno voluto rivedersi iniziando una frequentazione documentata dalle foto a Venezia e, adesso, da quelle che li mostrano più uniti che mai durante il soggiorno in Costiera.