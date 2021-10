Ronaldo e Georgina aspettano due gemelli: la foto con l'ecografia è virale

Con una foto di coppia che ben presto ha superato la soglia record di 25 milioni di like, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno confermato di essere in dolce attesa, non di un bimbo – come avevano suggerito le indiscrezioni delle scorse ore – ma di due gemelli.

"Siamo felici di annunciare l'attesa di una coppia di gemelli. I nostri cuori sono colmi d'amore, non vediamo l'ora di incontrarvi" recita la didascalia a corredo dell’immagine in cui l’attaccante del Manchester United, 36 anni, e l’influencer 27enne posano sorridenti mostrando all’obiettivo l’ecografia dei nascituri che dovrebbero venire al mondo ad aprile 2022. Si allarga, così, la famiglia già numerosa del calciatore portoghese, già padre di Cristiano Ronaldo Junior nato nel 2010, dei gemelli Eva e Mateo nati nel 2017 da madre surrogata e di Alana Martina, figlia di Georgina che non ha mai nascosto di voler di diventare ancora mamma.

"Il mio desiderio di maternità è più forte di qualsiasi cosa, spero di avere più figli" aveva detto qualche tempo fa la modella, adesso al settimo cielo proprio come il compagno e i figli felici nello scatto che annuncia l’arrivo dei due fratellini.