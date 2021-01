Rosa Perrotta rompe il silenzio su Pietro: "Così stiamo ricercando la nostra serenità"

Le vacanze di Natale sono servite a Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione per riavvicinarsi e ritrovare la loro serenità di coppia. I due - genitori di Domenico, nato a luglio del 2019 - stanno affrontando un momento di crisi, ma lottaano con tutte le loro forze per provare a superarla.

Dopo un lungo silenzio, l'ex tronista di Uomini e Donne torna a parlare del rapporto con il compagno. "Siamo tornati a casa e sta riprendendo la nostra vita - fa sapere tra le storie di Instagram - A tal proposito volevo parlare un pochettino con voi. Questo mesetto in cui tutti si sono spesi, tutti hanno parlato, tutti hanno detto la loro su quello che ci è successo, io sono stata in silenzio come faccio spesso. Non avevo voglia e ho preferito vivermi il mio momento in silenzio, e poi perché mi diverte vedere fino a che punto arriva l'arroganza, la presunzione e la cattiveria. Mi sono fatta una lista delle cose più divertenti".

Rosa Perrotta: "Mettere bocca in cose così personali è di pessimo gusto"

Rosa smentisce ogni voce maligna circolata in queste settimane: "Sta facendo questa farsa perché è incinta, perché andrà in tv a dire che si sposa, per pubblicità, perché le famiglie hanno litigato e addirittura si sono permessi di giudicarsi nelle vesti di genitori. Adesso dico qualcosa io. Purtroppo non sono incinta, non mi sposo. Non mi sono fatta pubblicità perché ho rifiutato di andare in tv, ho rifiutato di parlare sui giornali. Non sono solita costruire altari sui miei fallimenti e rappresentando questo il fallimento della mia vita non ci sono riuscita. Alcune cose vanno gestite e affrontate tra le mura di casa propria, in maniera più dignitosa possibile. Fino a quando si parla di noi come coppia mi sta bene, quando si affrontano tematiche egate ai bambini è meglio evitare. Mettere bocca in queste cose così personali è di pessimo gusto".

Rosa Perrotta, crisi (quasi) superata con Pietro: "Stiamo ritrovando la nostra serenità"

Tolto qualche sassolino dalla scarpa, Rosa ringrazia i follower per l'affetto e il sostegno dimostrato in questo momento difficile e condivide con loro la serenità ritrovata: "Ho avuto dei messaggi bellissimi di incoraggiamento. Ci sono stati tantissimi il cui unico interesse era che tornassimo ad essere una famiglia unita e felice. Stiamo ritrovando la nostra serenità, il nostro equilibrio e comunque nella vita si può rimediare a tutto quando c'è amore. Fino a quando c'è amore vale sempre la pena".