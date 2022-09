Rosa Perrotta a Venezia con Pietro Tartaglione smentisce le voci di crisi

Sono tanti i vip ed influencer che hanno calcato il red carpet del festival del cinema di Venezia. Tra loro anche Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che sono tornati a farsi vedere insieme dopo che sulla loro coppia soffiavano venti di crisi.

La crisi

Da tempo i due, sempre affiatati e in reciproca compagnia sui social, avevano vicendevolmente smesso di fare stories e contenuti di coppia. A confermare la crisi era poi intervenuto Alessandro Rosica, titolare dell?account Investigatore Social. L?esperto di gossip ha parlato di una maretta in corso tra i due volti di Uomini e donne: ?Purtroppo è vero, c?è crisi. I due dormirebbero addirittura separati. Alla base della crisi non c?è stato nessun tradimento. In bocca al lupo. Tornate a farci sognare. Una delle poche coppie vere rimaste?.

Il primo indizio

La Perrotta e Tartaglione non sono mai intervenuti a smentire le voci, eppure mentre si facevano strada timori e illazioni, i due, dopo diverso tempo, sono riapparsi finalmente insieme, niente di meno che su Instagram. L?occasione è stata il compleanno del primogenito Ethan, celebrato a fine luglio. Rosa ed il compagno nel corso del party sono apparsi insieme, seppur non troppo affiatati Una comparsata che tuttavia non ha tranquillizzato del tutto, visto che i due potrebbero aver deciso di mettere da parte i rancori unicamente per il bene dei figli.

Innamorati a Venezia

Un mese dopo eccoli di nuovo insieme, questa volta a Venezia in occasione del festival del cinema. In questo contesto Rosa e Pietro hanno cambiato del tutto il loro mood, apparendo complici ed in sintonia. Mano nella mano affrontano il tappeto rosso scambiando baci appassionati ed effusioni sotto i flash. Dopo essersi concessi ai fan della Laguna, l?influencer si dedica all?allattamento del secondogenito Achille, che ha seguito mamma e papà all?evento. Che Venezia da città più romantica al mondo sia riuscita a far riconciliare la coppia? Del resto finalmente anche sui social sono riapparsi post e stories da innamorati che fanno ben sperare, la crisi sembrerebbe rientrata.