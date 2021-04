Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la dedica romantica per l’anniversario: "Sei un dono di Dio"

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sembrano sempre più presi l'uno dall'altro. Una volta usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip, i due ex concorrenti hanno continuato a frequentarsi, in barba a chi insinua che la loro sia soltanto una storia "mediatica".

Su Instagram l'attrice siciliana, che ormai ha abbandonato il nome di Adua Del Vesco con il quale era entrata nella Casa, ha condiviso una tenerissima dedicata proprio per Andrea Zenga, per celebrare il secondo "mesiversario". Rosalinda Cannavò ha pubblicato un video collage con le immagini del loro primo bacio a favore di videocamere e con tutti quelli che sono seguiti sotto gli occhi del pubblico, insieme alle fotografie di loro due insieme una volta usciti da Cinecittà.

Il video (nel quale si sente la voce di Andrea Zenga quando parlava dei suoi sentimenti per lei) è accompagnato da un lungo messaggio:

"In qualunque modo! Una promessa fatta quel 14 febbraio che ci tieni uniti anche oggi a distanza di due mesi dal nostro primo bacio! Un bacio inaspettato, dolce, delicato così tanto da essere una carezza per il mio cuore. Ed è li che le parole non son servite più. Ne importava più il giudizio della gente. Esistevamo solo io e te. Tutto il resto non contava più nulla. Ci tenevo già a te! Ad oggi sei la ragione della mia felicità e dei miei sorrisi. Perché non c'è niente di più essenziale per me quanto averti nella mia vita. Non è stato semplice. Però le cose più belle sono sempre quelle più difficili, quelle per cui bisogna combattere! Ho combattuto. Ho scelto. Ho rischiato. Perché ne vale assolutamente la pena e tu per me sei stato un dono di Dio"