Sabrina Ghio si è sposata, matrimonio da sogno in Puglia: le foto

"Marito e moglie". Con queste parole e una foto delle fedi alle dita, Sabrina Ghio condivide su Instagram la gioia per uno dei giorni più belli della sua vita. L'ex ballerina di Amici e tronista di Uomini e Donne ha sposato ieri, in Puglia, il compagno Carlo Negri, a cui è legata dal 2018.

Cerimonia civile in comune, poi il ricevimento per i familiari e gli amici più intimi a Borgo Egnazia, resort di lusso famoso per essere un'ambita meta vip e per aver ospitato star internazionali del calibro di Madonna e Naomi Campbell. Per il rito Sabrina ha indossato un abito bianco corto, mentre per la festa ha scelto il lungo - sempre bianco - con balze. Inseparabile dagli sposi Penelope, la prima figlia della Ghio - avuta dall'ex marito Federico Manzolli -, anche lei vestita di bianco, mentre Mia, nata a giugno, ha osservato mamma e papà dalle braccia delle persone a loro più care.

I festeggiamenti sono proseguiti fino a tarda notte e per sabato è attesa un'altra festa. "Sono felice" ha scritto questa mattina, al risveglio, Sabrina Ghio, che ora si gode il relax con il suo sposo e la loro meravigliosa famiglia.

Le foto del matrimonio pubblicate su Instagram