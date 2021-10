La storia d'amore tra Sabrina Salerno e il marito Enrico Monti

Sabrina Salerno è tra i personaggi del mondo dello spettacolo che in questa edizione di Ballando con le stelle si stanno mettendo in gioco per dare prova delle proprie capacità nell’ambito del ballo. Ben intenzionata a far emergere non solo il suo lato più naturalmente sensuale, ogni sabato la showgirl icona degli Novanta scende in pista insieme a Samuel Peron, riscuotendo l’ammirazione corale degli estimatori che da casa dimostrano di apprezzarla anche nelle vesti di concorrente del dance show. Tra loro c’è anche lui, Enrico Monti, l’uomo che da 27 anni le è accanto e che anche via social dimostra di sostenerla come il più fiero e innamorato dei mariti.

Chi è Enrico Monti, il marito di Sabrina Salerno

“Oggi mia moglie ‘balla con le stelle’ e io con le mie camicie” scrive Enrico Monti a corredo di uno degli ultimi post social pubblicati a ridosso della performance televisiva della moglie Sabrina Salerno. Il riferimento al capo di abbigliamento non è casuale, dal momento che Monti, classe 1968, è un imprenditore del settore tessile a capo dell’azienda di famiglia che si occupa di confezionare abiti, fondata nel 1911 da nonno Bruno. La storia d’amore con Sabrina Salerno è iniziata 27 anni fa. I due si sono sposati nel 2006, due anni dopo la nascita del figlio Luca Maria, e vivono a Mogliano Veneto, nel trevigiano, a poca distanza dall’azienda tessile.

“La mia guerriera parteciperà a ballando con le stelle, tre mesi di duro lavoro e allenamenti intensi, una sfida che la vedrà sicuramente, come ogni volta, protagonista” il pensiero che l’uomo ha dedicato alla moglie ritratta in una bellissima foto: ennesima conferma di un sentimento rafforzato dal tempo.