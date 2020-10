Scarlett Johansson si è sposata per la terza volta in gran segreto: chi è il fortunato

Nozze celebrate lontano dai riflettori per Scarlett Johansson e il marito Colin Jost, diventati moglie e marito lo scorso fine settimana con una cerimonia che solo poche ore fa è stata annunciata sui social. La notizia è stata data da un post Instagram da 'Meals on Wheels', associazione che si occupa di donare pasti ai più bisognosi e degli anziani soli che tanto deve alla generosità della coppia. Pochissimi i dettagli delle nozze della protagonista di ‘The Avengers’, considerata tra le donne più belle del mondo: il matrimonio si sarebbe svolto nel rispetto delle precauzioni di sicurezza contro la diffusione del Covid-19 e alla presenza di pochissime persone.

Scarlett Johansson si è sposata per la terza volta: l’annuncio

“Siamo entusiasti di darvi la notizia che Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati nel weekend in una cerimonia intima con i parenti più stretti e i loro cari, seguendo le precauzioni e le norme di sicurezza anti-Covid”, si legge sul post che ha annunciato il matrimonio di Scarlett Johansson e Colin Jost, la star di ‘Saturday Night Live’ a cui è legata da tre anni: “Il loro desiderio nuziale è aiutare gli anziani che sono più fragili in questo difficile momento, supportando la nostra associazione. Per favore prendete in considerazione l'idea di donare per festeggiare la felicità della coppia”. Ora non resta che attendere la conferma dei novelli sposi, magari con una foto che li mostra raggianti nel giorno del sì.

Chi è Colin Jost, terzo marito di Scarlett Johansson

Colin Jost è un attore e comico. 38 anni, ha recitato in film come ‘Staten island summer’, ‘How to be single’ e ‘Tom e Jerry’. Deve la sua popolarità allo show 'Saturday night live' dove, nel 2006, ha incontrato per la prima volta l'attrice che poi è diventata sua moglie: "Era bella, intelligente, dolce e spaventosamente raffinata", disse di lei nella sua biografia. Poi nel 2017, i due attori si sono ritrovati e innamorati.

Se questo è il primo matrimonio per Jost, per Scarlett Johansson, 35 anni, si tratta del terzo: la prima volta con l'attore Ryan Reynolds (dal 2008 al 2011), la seconda con il francese Romain Dauriac (dal 2014 al 2017), con cui ha avuto la figlia Rose Dorothy, che ora ha sei anni.

(Scarlett Johansson and Colin Jost al party Vanity Fair per gli Oscar 2020 Ansa EPA/RINGO CHIU)