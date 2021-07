Scarlett Johansson è incinta del secondo figlio

Dolce attesa per l’attrice 36enne che diventerà mamma del primo bebè frutto dell’amore per il terzo marito Colin Jost

Scarlett Johansson è incinta. L'attrice 36enne è in attesa del secondo figlio, il primo dal marito Colin Jost sposato lo scorso anno a distanza di cinque anni dal divorzio da Romain Dauriac, padre della piccola Rose, 6 anni.

La notizia è stata riportata da Page Six alla quale una fonte avrebbe rivelato che la gravidanza è già in stato avanzato e che "i futuri genitori sono emozionatissimi". I primi rumors sulla gravidanza della star di Avengers risalgono a giugno, quando l'attrice ha saltato diversi eventi legati al lancio del film Black Widow, non ha rilasciato interviste e non ha partecipato a eventi per promuovere il film, dettaglio sorprendente dato che si tratta di un'importante uscita Marvel di cui è attrice protagonista e produttrice esecutiva.

La coppia non ha ancora commentato le indiscrezioni né rilasciato dichiarazioni ufficiali che, considerando la riservatezza della coppia intenzionata a tenere per sé il lieto evento, potrebbero tardare ad arrivare.

La storia d'amore tra Scarlett Johansson e Colin Jost

L'incontro tra tra Scarlett Johansson e Colin Jost risale invece al 2017: i due si sono conosciuti sul set del Saturday Night Live di cui lui è stato autore e conduttore. Dopo tre anni di fidanzamento, le nozze a ottobre. “Ho incontrato qualcuno che amo. E con cui mi sento più a mio agio di quanto non sia mai stata prima" ha detto l’attrice parlando dell’uomo che adesso la renderà mamma per la seconda volta.

Colin Jost è un attore e comico. 38 anni, ha recitato in film come ‘Staten island summer’, ‘How to be single’ e ‘Tom e Jerry’. Deve la sua popolarità allo show 'Saturday night live' dove, nel 2006, ha incontrato per la prima volta l'attrice che poi è diventata sua moglie: "Era bella, intelligente, dolce e spaventosamente raffinata", disse di lei nella sua biografia. Poi nel 2017, i due attori si sono ritrovati e innamorati. Se questo è il primo matrimonio per Jost, per Scarlett Johansson, 35 anni, si tratta del terzo: la prima volta con l'attore Ryan Reynolds (dal 2008 al 2011), la seconda con il francese Romain Dauriac (dal 2014 al 2017), con cui ha avuto la figlia Rose Dorothy, che ora ha sei anni.