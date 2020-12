Selvaggia Lucarelli innamorata pazza: il regalo del fidanzato è geniale (e super romantico)

Per Natale Lorenzo Biagiarelli l'ha presa in parola, forse anche un po' troppo. Pacco in anticipo a casa e sorpresa inaspettata per la giornalista

Non finisce mai di stupire Lorenzo Biagiarelli (e le donne che non hanno avuto la fortuna di Selvaggia Lucarelli, di rosicare). Il fidanzato chef della giornalista non solo è un gran bel pezzo di ragazzo, appassionato e amante della cucina, ma sprizza romanticismo da tutti i pori. Indimenticabile il racconto fatto dalla fortunata compagna a novembre, in occasione del compleanno di Biagiarelli, quando ha condiviso su Instagram un aneddoto sul loro viaggio in Birmania: "Avevamo litigato perché la salita a piedi nella boscaglia era stata un'ammazzata epica, perché non sapevo se fosse prudente infilarsi dove nessuno, se aggrediti da una tigre birmana, ci avrebbe mai ritrovati, perché boh, probabilmente era uno di quei giorni in cui avevo bisogno di trovare un colpevole nel cosmo - ha raccontato - Fatto sta che lui ha preso l'ukulele, ha tradotto in inglese la canzone di Jovanotti e ha cantato. Io e la foresta abbiamo fatto pace, la tigre birmana s'è accucciata dietro un cespuglio, quella dentro di me s'è addomesticata in un attimo".

Un cammello per Natale

Insomma, quale donna non vorrebbe le dedicassero una canzone di Jovanotti con l'ukulele in una foresta birmana? Forse solo la stessa che non chiederebbe mai un cammello come regalo di Natale. E quella non è Selvaggia Lucarelli. L'ultima 'follia' di Lorenzo è presto detta: "Da mesi mi chiede cosa voglio per Natale e io rispondo: un cammello - fa sapere la giornalista su Instagram - Non c'è un motivo per cui rispondo così, faccio la stupida per dire che ho più o meno tutto e alla fine mi manca, al massimo, un animale esotico. Allora lui ci ha lavorato perché Lorenzo ha i suoi difetti ma non quello di prendere poco sul serio quello che gli dico e alla fine eccolo qui. Con un regalo di Natale consegnato in anticipo perché il pacco di Amazon l'ho aperto io per sbaglio e quando ho visto che c'era dentro un cammello che si gonfia come i salvagente in aereo ho pensato: questo è scemo. E invece no". Proprio così, per niente "scemo" ma incredibilmente poetico e sognatore, come continua a descrivere alla perfezione la Lucarelli: "Questo è Lorenzo, questo meraviglioso ragazzo per cui ogni giorno c'è un motivo nuovo per essere felici. E se non c'è, va bene anche quello del giorno prima. P.s. La morale della storia è: quando vi chiedono cosa volete per Natale non dite una cosa scema, che poi succede che ve la regalano per davvero".

Immortalato a cavalcioni sul cammello gonfiabile, Lorenzo Biagiarelli commenta: "Ti amo per tutto, per tazza e per cammello". Ecco che si riaccendono gli occhi sognanti di ogni donna che legge, ma Selvaggia Lucarelli frena: "Tazza magari la spieghiamo un'altra volta". Meglio, le coltellate una alla volta.

