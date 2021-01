Serena Garitta torna single: è finita con il papà di suo figlio

Amore al capolinea per Serena Garitta e Nicolò Ancona. L'inviata di 'Ogni Mattina' - il programma di Tv8 condotto da Adriana Volpe - è di nuovo single, ma è stato il compagno ad annunciare sui social la fine della loro relazione.

Una decisione difficile, condivisa da entrambi, soprattutto per il bene del figlio Renzo, nato nel 2016. Nel post, insieme ad un video dei loro momenti più belli e significativi di questi 5 anni, Ancona non spiega i motivi della separazione ma parla del grande affetto che continua a legarli: "Faccio questo post Instagram visto che contraddistingue per svariati motivi la nostra vita. Lo faccio per raccontare quelli che sono stati 5 anni incredibili; ci siamo divertiti, abbiamo litigato, ci siamo amati. Abbiamo vissuto insieme emozioni tali che non credo possano ripetersi, oggi succede che per diverse incomprensioni abbiamo deciso di staccarci, succede, nonostante ci siano davvero tante cose belle in comune".

Serena Garitta e Nicolò Ancona si sono lasciati: "Nessuno sa se per un mese o per sempre"

Nelle parole di Nicolò non c'è nessun rancore e non chiude la porta al grande amore che c'è stato tra lui e Serena, ma soprattutto non esclude un riavvicinamento in futuro: "Nessuno sa se per 1 settimana, 1 mese, 1 anno o per sempre - ha scritto - Mi espongo pubblicamente anche perche? durante quest'ultimo e delicato periodo spesso amici e conoscenti mi hanno domandato come andasse, continuare a rispondere sul chi va la o che potesse andare tutto bene non mi sembrava piu? onesto. Ci tengo a precisare che nonostante la scelta entrambi siamo molto sereni. Everything gonna be alright". Sul profilo social di Serena, invece, nessuna parola in merito.

Sotto il post di Nicolò Ancona